TEMPESTA D'AMORE/ Anticipazioni: Desiree decide di aiutare l'amica Clara? (Oggi, puntata 4 gennaio 2017)

TEMPESTA D'AMORE, ANTICIPAZIONI 4 GENNAIO 2017: DESIREE AIUTA CLARA? - Non c'è un solo giorno di pace per Clara, la nuova protagonista femminile di Tempesta d'amore. Dopo essere stata manipolata da Lucien che le ha fatto credere di voler proporre i suoi modelli a San Paolo in Brasile, la nipote di Alfons dovrà affrontare una nuova terribile emergenza. I piani del losco individuo subiranno un grande cambiamento quando Desiree riuscirà a rubare la Croce di Hartmann. Mentre l'amante di Adrian troverà un sorprendente accordo con la madre, cercando di ottenere il massimo profitto da questo prezioso gioiello, Clara subirà un duro colpo quando Lucien fingerà di averla avvelenata: le farà credere che la sua vita sia appesa ad un filo e che solo lui, in possesso dell'antidoto, possa salvarla. Ma per ottenere tale medicinale, Clara dovrà portargli in cambio niente meno che la Croce di Hartmann. Ingenua come sempre, la ragazza crederà a questa fantasiosa storiella e non avrà altra scelta che seguire gli ordini del terribile individuo, che fin dal suo arrivo al Fuerstenhof ha creato soltanto problemi. Riuscirà a portare all'uomo ciò che andrà cercando? A sorpresa, ci sarà qualcuno che sembrerà nutrire un po' di compassione per la coinquilina: si tratterà di Desiree che avrà dei dubbi sul modo di affrontare questa situazione, deciderà di aiutare Clara? Tina e David saranno alle prese con il blog di cucina e, con soddisfazione, si renderanno conto che la loro idea risulterà vincente. Charlotte sarà convinta che Pia sia davvero interessata a Nils, penserà quindi di chiarire la situazione con la ragazza anche se sarà proprio il fisioterapista a precederla, organizzando una romantica sorpresa per lei.

