TRANSPARENT 3 / Anticipazioni del 4 gennaio 2017: Maura deciderà di operarsi? Al via la nuova stagione con Jeffrey Tambor

TRANSPARENT 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 4 GENNAIO 2017: LA SERIE - Al via nella seconda serata di Sky Atlantic di oggi, mercoledì 4 gennaio 2017, la serie televisiva Transparent 3, in prima Tv assoluta. I due primi episodi, intitolati "Elizah" e "When the battle is over", ci racconteranno la nuova evoluzione di Maura, interpretata dall'attore Jeffrey Tambor, e di tutta la famiglia Pfefferman. La trasformazione del personaggio principale ha portato numerosi cambiamenti non solo nella sua vita, ma anche in quella di ex moglie e figli. Un particolare che abbiamo notato nelle due stagioni precedenti e che in questo nuovo capitolo dello show si prepara a fare un'ulteriore cambio di rotta. Maura infatti è ormai agli sgoccioli con il confronto sulla sua vera identità e come abbiamo visto anche in precedenza, la possibilità di operarsi diventa sempre più vicina. Sarà questo il tema centrale che si svilupperà nelle nuove dieci puntate, dove vedremo Maura alle prese con le operazioni di riassegnazione chirurgica. Il percorso iniziato con Maura nella prima stagione prosegue quindi con un nuovo sviluppo. Abbiamo di fronte a tutti gli effetti un'adolescente che non sa cosa fare o esprimere la propria libertà, compiendo un errore dietro l'altro. E questo non riguarda solo se stessa, ma anche il rappoto con i figli, cosa dire e cosa non dire quando parla con le altre persone. Nella seconda parte della stagione, Maura avrà inoltre avviato una vera e propria relazione con Vicki. Inizia anche a lavorare per il centro LGBT per rispondere al centralino di assistenza. Inizia un totale apprendimento, in cui maturerà una decisione che metterà a dura prova il mondo che si è appena creata. Anche Shelly non sarà del tutto immune a questo cambiamento, andando a fare alcune modifiche sostanziali nella propria esistenza. Entrerà di diritto in questa stagione con il bagaglio di emozioni sulla transizione di Maura. Le sue riflessioni saranno uno dei punti focali della serie Tv, in cui scandaglieremo le sue frustrazioni. Ali in particolare proseguirà la sua relazione con Leslie, anche se di comune accordo sceglieranno di non dire nulla a nessuno. Il periodo da luna di miele non durerà tuttavia a lungo, a causa delle loro diversità. Ali idealizza molto l'amore, distaccandosi quindi dalla realtà dei rapporti. Nel frattempo, chi sembra invece non avere alcune certezza sul loro futuro sono i tre ragazzi Pfefferman. Josh, Sarah e Ali hanno intuito di avere dei forti problemi a livello relazionale, ma saranno in grado di gestire questa nuova tempesta di dubbi? Ancora una volta, Transparent 3 affonderà a piene mani nel dramma di una famiglia, andando ad analizzare non solo le vicissitudini collegate ai personaggi minori, ma anche affrontando un viaggio introspettivo sia per i personaggi che per i telespettatori. L'ultima volta che abbiamo visto i Pfefferman, erano tutti impegnati c0n importanti sviluppi. Maura era ormai consumata dal suo rapporto con Vicki, mentre Sarah ha esplorato le sue radici ebraiche ed Ali ha vissuto un risveglio con Leslie. Shelly infine ha incontrato Buzzy, nello stesso momento in cui Josh ha perso di vista la moglie rabbina e dovrà fare i conti con un trauma vissuto nel passato. Nella terza stagione, come anticipato dal creatore Jill Soloway a Buzz Mega, vedremo molti momenti in cui tutti i personaggi che già conosciamo dovranno fare i conti con i propri privilegi.

TRANSPARENT 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 4 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "ELIZAH" - Maura inizia a lavorare presso il centralino LGBT per gli aspiranti suicida e riceve una telefonata piuttosto preoccupante. Elizah, una giovane trans, potrebbe farsi del male e per paura che avvenga il peggio, Maura decide di lanciarsi in un'odissea lungo Los Angeles per trovare la ragazza. I suoi sospetti sembreranno diventare reali quando Elizah varcherà la soglia dell'ospedale.

TRANSPARENT 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 4 GENNAIO 2017, EPISODIO 2 "WHEN THE BATTLE IS OVER" - Dopo un grande spavento per la propria salute, Maura scende a patti con la morte e decide di rivoluzionare la propria vita. Il corpo che si porta appresso da ormai troppo tempo è diventato pesante e sembra arrivata l'ora di accedere alle operazioni di riassegnazione del sesso. Intanto, Sarah confida nell'entrare a far parte del Consiglio del MidCity Temple, mentre Shelly prevede di fare uno spettacolo con il compagno Buzzy. Insoddisfatti della loro vita a 360°, Josh e Ali giocano a fare la coppia sposata.

