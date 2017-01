TRE BAMBINI SOTTO L'ALBERO/ Il film con Mimi Kennedy e Dean Cain in onda su Canale 5

TRE BAMBINI SOTTO L’ALBERO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5: IL CAST (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Nel pomeriggio di Canale 5 va in onda il film commedia Tre bambini sotto l'albero. Una pellicola del 2009 per la regia di David S. Cass Senior con un cast composto da tre giovanissimi attori come Spencir Bridges, Dylan Sprayberry e Alex Zubarev a cui si aggiungono i più navigati Mimi Kennedy, Dean Cain e Jean Louisa Kelly. La durata è pari ad un'ora e mezza.

TRE BAMBINI SOTTO L’ALBERO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5: LA TRAMA (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Mike, Ray ed Henry sono tre bambini molto vivaci, ospiti dell'orfanotrofio diretto dalla signora Rita Green (Mimi Kennedy). Insieme ne combinano di tutti i colori e il loro desiderio più grande è quello di essere adottati da una famiglia benevola e premurosa. Avendo ormai circa dieci anni, i tre ragazzini sanno che difficilmente troveranno una famiglia disposta ad occuparsi di loro; la signora Green sa bene che a quell'età le possibilità di eventuali adozioni sono molto rare e inoltre è molto affezionata ai bambini. Il Natale si avvicina e la dolce direttrice pensa di fare un regalo a Mike e ai suoi due inseparabili amici. Confidando sulla bontà e sui buoni sentimenti di suo nipote Jack (Dean Cain), gli chiede di occuparsi dei tre ragazzini almeno per il periodo natalizio. Sulle prime il giovane tentenna ma poi chiede il parere della moglie Cherie (Jean Louisa Kelly) che immediatamente accetta l'idea della zia e si dice addirittura felice di ospitare in casa i tre orfanelli. Jack lavora in un'azienda di giocattoli, poco distante dalla sua abitazione. Per Mike, Henry e Ray non poteva andare meglio: possono girare liberamente nei locali dell'azienda e inoltre si sentono molto amati da Cherie, sempre pronta a soddisfare le loro richieste. Dei tre ragazzi, Mike (Dylan Sprayberry) è quello più realista e non perde occasione per ricordare ad Henry (Alex Zubarev) e Ray (Spencir Bridges) che quella è solo una bellissima parentesi e che presto dovranno rientrare nell'orfanotrofio. I tre ragazzini trascorreranno un Natale più bello della loro vita con un risvolto insperato.

