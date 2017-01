The Core / Il film con Aaron Eckhart e Hilary Swank in onda su Rai 4. La trama e il cast (Oggi, 4 gennaio)

THE CORE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4: IL CAST (OGGI, 4 GENNAIO 2017) – La programmazione di Rai 4 nella prima serata prevede la messa in onda del film fantascienza The Core. Una pellicola del 2003 con durata di ben 2 ore e 15 minuti per la regia di Jon Amiel mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati sviluppati e redatti da Cooper Layne e John Rogers. Nel cast sono presenti attori piuttosto famosi come Aaron Eckhart, Hilary Swank, Stanley Tucci, Delroy Lindo, Richard Jenkins e Bruce Greenwood.

THE CORE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4: LA TRAMA (OGGI, 4 GENNAIO 2017) – Nella città americana di Boston un giorno come gli altri, si manifesta un fenomeno drammaticamente inspiegabile. All’improvviso ben 32 persone nel pieno centro cittadino muoiono su colpo. Le indagini per chiarire quanto accaduto vengono affidate dal dotto Josh Keyes (Aaron Eckhart) ed all’esperto di armi Serge Levesque (Tcheky Karyo). I due dopo un’attenta analisi si rendono conto che tutte le vittime avevano in comune il fatto di aver impiantato nel loro corpo un pacemaker che all’improvviso ha smesso di funzionare per via di un’anomalia del campo elettromagnetico terrestre. I due scienziati si rendono conto di come questa anomalia rappresenti un evento più raro che unico per cui credono e sperano che si possa trattare di un evento isolato. In realtà pochi giorni più tardi nel pieno centro di Londra avviene un nuovo inspiegabile fenomeno. All’improvviso i piccioni, che volano direzionandosi grazie alle linee del campo elettromagnetico terrestre, incominciano a volare senza alcun controllo variando da una parte all’altra, sbattendo contro gli edifici e cadendo al suolo in fin vita. Anche in questo caso si arriva a capire che si tratta di un’anomalia del campo elettromagnetico. L’evento si ripresenta in altre città di tutto il mondo mettendo in allarme tutti tant’è che il Governo degli Stati Uniti decide di andare a formare una sorta di task force composta dagli stessi Josh e Serge insieme ad un altro paio di brillanti menti. La task force dopo accurate rilevazioni si rendono conto che il problema risiede nel nucleo della Terra che in maniera inspiegabile ha smesso di ruotare. A lungo andare si azzererà completamente il campo elettromagnetico terrestre per cui il Pianeta non beneficerà più della sua protezione con conseguente aumento della temperatura che di fatto carbonizzerà ogni cosa e forma di vita. Gli scienziati cercano di trovare un modo per rimettere in moto il nucleo convergendo sul progetto di un inventore caduto in disgrazia che avrebbe ideato il prototipo di un mezzo in grado di arrivare fino al nucleo e rimettere in moto il tutto. Parte così una incredibile e disperata missione che vedrà la cooperazione di tantissimi esperti in diversi settori.

© Riproduzione Riservata.