UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Nunzio incastrato da Gianni, il peggio deve ancora arrivare? (Oggi, 4 gennaio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 4 GENNAIO 2017: ROBERTO SI SENTE MALE - Prosegue la programmazione di Un posto al sole che anche questa sera andrà in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:40 circa. In essa si rivedrà Nunzio, ancora in carcere con le pesanti accuse di tentato omicidio e rapina a mano armata. Franco e Katia, rientrata a Napoli per cercare di aiutare il figlio, proveranno ogni metodo in loro potere per provare a risolvere la situazione: dopo un inizio nel quale le cose sembreranno migliorare, per Nunzio sembrerà non esserci via d'uscita con nuove terribili accuse da parte di colui che lo ha coinvolto nella rapina in villa. Solo Giancarlo potrà salvarlo da quella che potrebbe essere una lunga detenzione? Mentre la crisi tra Angela e Franco sembrerà peggiorare di giorno in giorno (al punto che Boschi continuerà a dormire nella stanza lasciata vuota da Nunzio), anche un altro membro della famiglia non se la passerà molto bene: Renato finirà per avere l'ennesimo diverbio con Nadia, che lo accuserà di avere dei pregiudizi nei confronti delle badanti ucraine. Sarà questa la fine della loro relazione? Dopo un Natale felice trascorso in compagnia di Serena, Filippo e della piccola Irene, Roberto sarà chiamato ai cantieri per risolvere un grave problema che non potrà aspettare. Sarà in questo frangente che Ferri vivrà una situazione molto difficile e pericolosa per la sua salute: sarà vittima di un malore? Qualcuno correrà in suo aiuto?

