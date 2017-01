UN REGALO INASPETTATO/ Su La5 il film diretto da Neill Fearnley con Billy Ray Cyrus

UN REGALO INASPETTATO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 4 GENNAIO 2017 - La5 ha deciso di incentrare la seconda serata di mercoledì 4 gennaio ad un titolo di genere drammatico all'insegna del clima natalizio e dei buoni sentimenti. Stiamo parlando di Un regalo inaspettato, dalla durata di circa un'ora e mezza e dal cast molto interessante. Noto anche col nome originale di Christmas Comes Home to Canaan, il film è stato realizzato nel 2011 negli Stati Uniti e la sua produzione è stata curata dalle società MarVista Entertainment, Bauman Entertainment, Canaan Films e Province of British Columbia Film Incentive BC. La regia è stata affidata al britannico Neill Fearnley, capace di sfiorare l'Emmy Award. Tra i suoi titoli di maggior rilievo, vanno ricordati Escape From Mars, Equivoci d'amore, My Baby is Missing, Il ragazzo della porta accanto, Daniel's Daughter e Vite parallele. Fearnley può vantare anche un'interessante carriera di attore, oltre ad essersi saltuariamente cimentato come sceneggiatore e produttore. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati curati da Donald Davenport, con le musiche di John Sereda e Paul Michael Thomas, la fotografia di Tony Westman e il montaggio di Lisa Binkley.

UN REGALO INASPETTATO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 4 GENNAIO 2017: IL CAST - Il ruolo di protagonista principale di Un regalo inaspettato è stato attribuito a Billy Ray Cyrus, padre della cantante Miley. La sua carriera artistica è dedita soprattutto al mondo della musica, con la pubblicazione di ben dieci album e una valanga di singoli. Nel suo palmares può vantare ben quattro Grammy Awards, un Teen Choice Award e un premio Billboard Music. È affiancato dall'avvenente attrice canadese Gina Holden, famosa soprattutto per aver preso parte a varie serie televisive quali Blood Ties, Flash Gordon e Harper's Island. Sul grande schermo, è stata già vista in I Fantastici Quattro, Final Destination 3, Aliens vs. Predator 2, Mysterious Island e Saw 3D - Il capitolo finale. Il cast è impreziosito da interpreti del calibro di Emily Tennant, Matt Ward, Jacob Blair, Liam James e Julian Christopher.

UN REGALO INASPETTATO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 4 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film è incentrato soprattutto sulla figura di Daniel Burton. Quest'ultimo ha da poco perso sua moglie ed è quindi rimasto vedovo. Per lui è molto complicato riuscire a rifarsi una vita dopo una tragedia tanto grave, ma le occasioni per riscattarsi non mancano. Una di queste coincide con l'apparizione della fisioterapista Briony Adair, che sta curando uno dei suoi quattro figli in seguito ad un infortunio. La donna viene accettata di buon grado dalla famiglia, ad eccezione della figlia che ritiene che in questo modo suo padre stia calpestando la memoria della madre. Daniel non si perde d'animo e decide di invitare Briony alla cena di Natale, anche se i risultati non sono quelli sperati da lui.

