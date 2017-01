UNA VITA/ Anticipazioni: Mauro si reca in orfanotrofio per indagare su Teresa (oggi, 4 gennaio 2017)

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 4 GENNAIO: MAURO INDAGA IN ORFANOTROFIO - Una vita riserva grandi sorprese in una settimana caratterizzata da doppi episodi, in onda dal lunedì al sabato (ad esclusione di venerdì, giorno dell'Epifania) dalle ore 13:40 alle ore 14:30. In esse Mauro proseguirà nelle sue indagini riguardanti il passato di Cayetana, recandosi nell'abitazione dei Sotelo Ruz. Dopo avere scoperto che potrebbe essere Teresa la bambina fotografata molti anni prima in compagnia di Cayetana stessa, l'ispettore San Emetorio si trasferirà in orfanotrofio dove porrà alcune domande alla direttrice. Sarà in tale situazione che la suora, seppure all'apparenza molto collaborativa, comincerà ad apparire vaga non dando alcuna spiegazione relativa a Teresa. Ma la stranezza del comportamento della direttrice non si limiterà alle sole parole: quando Mauro uscirà dalla struttura e osserverà i bambini intenti a giocare in cortile, qualcuno lo colpirà alla testa, facendolo cadere a terra privo di sensi. Chi sarà il colpevole di questo inspiegabile gesto?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 4 GENNAIO: CAYETANA MEDITA VENDETTA - Il comportamento degli inquilini del palazzo di Acacias 38 non piacerà affatto a Cayetana che mediterà la sua personale vendetta. Nella puntata di Una vita che andrà in onda su Canale 5 oggi a partire dalle ore 13:40, la dark lady sarà decisa a farla pagare a tutti coloro che le hanno voltato le spalle, in seguito al suo arresto, credendola colpevole di un crimine tanto efferato. Per raggiungere il suo obiettivo, la vedova De La Serna chiederà l'aiuto di Ursula e dell'ormai sempre più presente Fabiana, diventata una delle più fedeli alleate della sua ex padrona. A loro Cayetana chiederà di aiutarla a rifarsi una bella immagine davanti agli altri inquilini di Acacias 38, anche se le sue intenzioni saranno altre: vendicarsi di tutti, a partire dagli Hidalgo e dai Palacios che non si sono recati a farle visita in carcere. Diverso invece l'atteggiamento tenuto da Celia, l'unica che non ha mai voltato le spalle all'amica, diventando anche la sua tutrice legale durante il breve arresto.

