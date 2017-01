UNA VITA/ Anticipazioni puntate spagnole: Cayetana incapace di intendere e di volere, è sincera?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CAYETANA E' DIVENTATA PAZZA? - Cayetana continuerà a tessere i suoi intrighi anche nelle puntate spagnole di Una vita? Chi ha odiato la dark lady nella prima stagione della telenovela spagnola, non resterà deluso nella seconda serie quando la vedova De La Serna continuerà a manipolare e creare problemi per portare a termine i suoi obiettivi. Ma questa volta non sarà l'amore per un uomo a guidare le sue mosse, quanto piuttosto quello per una donna. Il confine tra amicizia e vero amore sarà infatti molto labile e la protagonista di questi dubbi sarà niente meno che Teresa, la nuova protagonista al fianco dell'ispettore Mauro. Sarà proprio Cayetana a separare la coppia per molto tempo, facendo in modo che Teresa non arrivi in tempo per fermare il matrimonio dell'amato con la storica fidanzata Humilidad. Ma cosa proverà Teresa per l'amica? Vi sorprenderà sapere che la dolce maestra sarà la prima ad essere preoccupata per le sorti di Cayetana, quando verrà arrestata e condannata a morte. Le sorti della donna sembreranno, infatti, essere appese ad un filo quando la De La Serna si troverà rinchiusa in convento, a pochi giorni da quella che dovrebbe essere la sua esecuzione capitale. Ma quando tutto sembrerà perduto, la donna farà perdere le tracce di sé, lasciando Teresa e Fabiana nella disperazione più totale. Tale preoccupazione però non durerà a lungo: a poche ore dalla sua sparizione, Cayetana verrà ritrovata in cimitero davanti alla tomba di Carlota e darà l'impressione di avere perso completamente il controllo delle sue azioni. Quando Mauro la arresterà (seguendo i movimenti di Teresa) e la riporterà davanti al giudice, questi la riterrà completamente pazza e incapace di intendere e di volere, tanto da prendere una nuova sorprendente decisione. La farà franca anche questa volta?

© Riproduzione Riservata.