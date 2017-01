UNDER SUSPICION/ Il film con Gene Hackman e Monica Bellucci in onda su Iris

UNDER SUSPICION, IL FILM IN ONDA SU IRIS: IL CAST (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - In prima serata su Iris va in onda il film di genere thriller Under suspicion diretto dal regista Stephen Hopkins. Una pellicola del 2010 remake del film francese del 1981 Guardato a vista, nel cui cast sono presenti diversi interpreti d’eccezione come il grande Morgan Freeman, Gene Hackman, Monica Bellucci, Thomas Jane e Nydia Caro. Ha una durata di 110 minuti.

UNDER SUSPICION, IL FILM IN ONDA SU IRIS: LA TRAMA (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - A Porto Rico è il periodo dei festeggiamenti del Carnevale ed i coniugi Heast, Henry e Chantal, si apprestano a partecipare a tale avvenimento. Arriva una telefonata da parte del capitano della polizia locale, Victor che invita Henry a presentarsi al distretto di polizia per porgli delle domande. Una volta sul posto, nella stanza con il capitano c'è anche il detective Owens. L’oggetto della discussione è il ritrovamento del cadavere di una ragazzina di 14 anni. Le dichiarazioni dell'indagato non collimano con quelle dei suoi vicini di casa. Anche il rapporto che Henry ha con sua moglie Chantal si scopre non essere idilliaco. Viene poi menzionato anche l'altro caso di omicidio di una bambina di 12 anni dove Henry si trovava nelle immediate vicinanze ed il suo alibi non è così forte da escluderlo tra i possibili responsabili. Per Henry ci sarà un lungo interrogatorio che durare praticamente tutta la notte dando vita ad una vera e propria guerra psicologica che si rivela ancora maggiormente complessa in relazione del fatto che tra Henry e lo stesso Victor esiste un’amicizia di vecchia data che entrambi non vorrebbero rovinare. Spetta a Victor il compito più complesso dovendo fare il proprio dovere ed allo stesso tempo cercare di urtare la suscettibilità dell’amico sul conto del quale vengono a gala contraddizioni e stati d’animo insospettabili che palesano un certo malessere celato molto bene nella vita di tutti i giorni. Insomma, Henry sembra essere il classico vicino di casa dai modi di fare gentili che però potrebbe nascondere una personalità disturbata.

© Riproduzione Riservata.