UOMINI E DONNE / Anticipazioni Trono Over: Gemma Galgani tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti (Oggi, 4 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI TRA TINA CIPOLLARI E GIORGIO MANETTI – Il 2017 è iniziato come si era concluso il 2016. Gemma Galgani continua ad essere nel mirino di Tina Cipollari. Anche nel corso dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, la bionda opinionista del programma di Maria De Filippi ha puntato il dito contro Gemma Galgani con la quale ha dato vita ad accesi battibecchi anche nel corso di Selfie – Le cose cambiano, il programma di Simona Ventura. Tra la bionda opinionista e la dama del trono over non scorre buon sangue e sicuramente le cose non cambieranno nel corso della stagione. In una recente intervista rilasciata ai microfoni del settimanale In Famiglia, infatti, Tina Cipollari ha rilasciato dichiarazioni al veleno nei confronti della dama. “Ho già detto ai miei bambini che il 6 gennaio arriva la Befana. Mi auguro che nel 2017 si decida a lasciare Uomini e Donne e veda da casa la trasmissione, seduta comodamente in poltrona con uno scialle sulla spalle come una nonnetta. Spero che si ritiri a vita privata e che trovi un po’ di serenità interiore. Anzi, perché no, proprio la pace dei sensi. Dovrebbe rendersi conto che ormai gli anni sono passati e non è più il tempo delle mele per lei”.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: COLPO DI SCENA TRA GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI? – Mentre sul web si rincorrono voci che vedrebbero Giorgio Manetti vicino a lasciare il trono over di Uomini e Donne per la presenza di una bionda misteriosa con cui sarebbe stato sorpreso in teneri atteggiamenti, Gemma Galgani continua a nutrire dei sentimenti forti per l’aitante cavaliere. Nel corso dell’ultima registrazione del trono over, la dama storica del programma di Maria De Filippi ha ammesso di aver sentito un brivido dopo aver ricevuto una carezza da Giorgio. Quest’ultimo ha risposto alle parole della Galgani invitandola a ballare. Gesti e parole che hanno risvegliato nei fans la speranza di un ritorno di fiamma tra i due grandi protagonisti del trono over. Se, tuttavia, Gemma continua a nutrire dei sentimenti importanti per Giorgio, lo stesso non può dirsi per il Manetti che ha più volte ribadito di aver ormai voltato pagina.

