UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni, puntata speciale in arrivo? Sorpresa in arrivo per il pubblico (Oggi, 4 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: PUNTATA SPECIALE IN ARRIVO TUTTA DEDICATA ALLE COPPIE – Uomini e Donne tornerà in onda lunedì 9 gennaio con la seconda parte della stagione. Dopo la messa in onda della scelta di Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, prenderà il via il nuovo corso di Uomini e Donne con Luca Onestini, Sonia Lorenzini e Manuel Vallicella sul trono. Oltre alle puntate dedicate ai nuovi tronisti, la redazione di Uomini e Donne sta preparando una puntata speciale dedicata alle coppie. Oltre a Claudio Sona e Mario Serpa che si trovano a Roma, ci saranno sicuramente anche Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. I fans di Uomini e Donne, tuttavia, sperano di rivedere anche alcune delle coppie più amate delle scorse stagioni di Uomini e Donne come Andrea Damante e Giulia De Lellis, Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini ma anche Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. Ci saranno, dunque, tutte le coppie più amate della storia di Uomini e Donne? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLAUDIO D’ANGELO E GINEVRA PISANI, QUALCOSA NON QUADRA – Come procede la storia d’amore tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani? Dopo la scelta, la coppia di Uomini e Donne sta vivendo la propria storia d’amore. Tuttavia, qualcosa non convince i fans. Se, infatti, Ginevra Pisani è sempre più presa dall’ex tronista di Uomini e Donne a cui dedica spesso dolce dediche d’amore come “Non importa dove io possa voltarmi… So che il tuo sguardo sarà sempre rivolto verso di me”, a preoccupare i fans è l’atteggiamento di Claudio D’Angelo. L’ex tentatore di Temptation Island, infatti, dedica pochi post alla sua giovanissima fidanzata al punto che alcuni fans hanno chiesto all’ex tronista se la storia con Ginevra fosse già finita. Tra Claudio e Ginevra, dunque, la storia è già in crisi? La scelta di mantenere riservata la storia d’amore potrebbe, tuttavia, essere legata alla necessità di aspettare la messa in onda della puntata della scelta prima di condividere foto di coppia.

