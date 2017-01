Un povero ricco / Il film con Renato Pozzetto e Ornella Muti in onda su La7. La trama e il cast (Oggi, 4 gennaio)

UN POVERO RICCO, IL FILM IN ONDA SU LA7: IL CAST (OGGI, 4 GENNAIO 2017) – La programmazione di La7 regala ai propria telespettatori in prima serata la visione del film commedia Un povero ricco. Una pellicola del 1983 con durata di circa 92 minuti che ha visto alla regia Pasquale Festa Campanile su soggetto di Ottavio Jemma e Francesco Venturoli. Nel cast oltre al principale protagonista Renato Pozzetto figurano Ornella Muti, Piero Mazzarella, Patrizia Fontana, Nanni Svampa, Corrado Olmi, Antonio Marsina e Dino Cassio.

UN POVERO RICCO, IL FILM IN ONDA SU LA7: LA TRAMA (OGGI, 4 GENNAIO 2017) – Il film narra la storia di un uomo di nome Eugenio Ronconi (Renato Pozzetto) di professione ingegnere e che vive a Milano dove svolge la propria professione. Eugenio conduce una vita molto agiata fatta di tanto lusso. Vive infatti con la propria adorata moglie Romina (Patrizia Fontana) in una bellissima e grande villa ma la sua paura di sempre é di perdere tutta la sua ricchezza e quindi di diventare povero. A causa di questo profondo disagio l’ingegnere è sotto cura presso uno psicologo il quale dopo averle tentate in tutti i modi decide di dare al suo paziente il consiglio di diventare povero per almeno un mese così da affrontare tutte le sue paure. Decide quindi di far credere ai suoi familiari e alla sua azienda di essere partito per un viaggio di lavoro in Medio Oriente. In realtà dopo essersi procurato dei documenti falsi, con l’identità di Eugenio Ragona, si presenta nella sua azienda per chiedere un posto di lavoro come fattorino. La ditta lo assume e gli offre anche un appartamento dove conosce una donna di nome Marta (Ornella Muti) che poi è la sua vicina di casa. I due diventano ben presto amici anzi Eugenio prende una bella cotta per lei. Le cose sul lavoro però non vanno bene, così dopo una serie di suoi errori viene licenziato. Si ritrova d’improvviso senza neanche una casa, costretto a vivere per strada conosce un barbone di nome Stanislao, che tutti conoscono come Fosforo (Piero Mazzarella) il quale pian piano lo avvia alla vita da clochard. Nel frattempo però non racconta a Marta dei suoi problemi, poiché ha vergogna di mostrarsi per quello che è perché ne è innamorato. Le sue condizioni economiche si fanno sempre più critiche, è costretto anche a rubare pur di mangiare, ma proprio dopo aver toccato il fondo decide di risalire e di ritornare da Marta per riconquistarla. Dopo averla anche aiutata a pagare i suoi numerosi debiti mettendo in atto una truffa insieme all’amico Fosforo, decide di tornare ad assumere la sua vera identità, così dopo aver liquidato tutte le sue attività ed aver chiuso i conti con sua moglie che lo tradiva già da un po’ di anni si reca dall’amata Marta e le confessa di amarla e di essere anche molto ricco.

© Riproduzione Riservata.