VOYAGER - AI CONFINI DELLA CONOSCENZA/ Anticipazioni puntata 4 gennaio 2017: la Rocca di Orvieto e la vita nell’universo

VOYAGER - AI CONFINI DELLA CONOSCENZA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 GENNAIO 2017 - Roberto Giacobbo torna in scena stasera, mercoledì 4 gennaio 2017, con un nuovo appuntamento insieme a Voyager - Ai confini della conoscenza, il programma di divulgazione in onda su Rai 2 che tornerà ad occuparsi dell’Italia straordinaria, viaggiando anche oltreoceano. Ci si sposterà, per esempio, a Las Vegas, la città patria del divertimento, in continua espansione, che ha dovuto per affrontare un problema non certo indifferente, che le avrebbe impedito di sopravvivere: la mancanza di acqua. È grazie ad un progetto carico di innovazione, portato avanti da alcuni scienziati di origine italiani, che si è trovata una soluzione efficace. Le telecamere della trasmissione hanno raggiunto poi la Sardegna, a Sant’Antioco, un’isola ricca di meraviglie e splendore, alla quale sono legate anche alcune leggende che raccontano di pirati e tesori inimmaginabili e nascosti. Quanto c’è di vero in questo storie? E come mai coloro che abitano Carloforte parlano in dialetto ligure? Spazio anche al celebre pozzo presso la Rocca di Orvieto: Voyager - Ai confini della conoscenza lo esplorerà, gradino per gradino, scendendo in profondità e svelando un tunnel segreto fatto scavare da un Papa.

VOYAGER - AI CONFINI DELLA CONOSCENZA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 GENNAIO 2017 - Non mancherà una piccola, ma interessantissima parentesi tutta dedicata al mistero, durante la puntata odierna di Voyager - Ai confini della conoscenza, in programma su Rai 2. Il tema trattato sarà quello della vita nell’universo: mentre gli Stati Uniti si interrogano se pubblicare o meno i fascicoli dedicati agli UFO, la comunità scientifica di tutto il mondo sta rilanciando alcuni programmi e progetti per la ricerca della vita extra-terrestre. Il conduttore del programma, Roberto Giacobbo, avrà poi occasione di parlare con un uomo che ha vissuto a lungo al fianco dell’Area 51, dove si dice vengano custoditi tutti gli oggetti e le tecnologie che arrivano da altri mondi.

