iZOMBIE 2 / Anticipazioni puntata 4 gennaio 2017: Blaine chiede l'aiuto di Liv. Pericolo in arrivo?

iZOMBIE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di Premium Action di oggi, mercoledì 4 gennaio 2017, andrà in onda un nuovo epeisodio di iZombie 2, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "Abra Cadaver". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Liv (Rose McIver) e Major (Robert Buckley) vivono con felicità il loro ritorno di fiamma, mentre Clive (Malcolm Goodwin) viene preso di mira da due uomini armati, che uccidono un testimone chiave di fronte ai suoi occhi. E' convinto quindi che la persona per cui avrebbe dovuto testimoniare, accusato di omicidio, possa averlo voluto eliminare per impedirgli di rivelare alcune informazioni. Roger Thrunk (Jerry Trimble) viene interrogato di nuovo sulla morte di Henry Cole (Ray Galletti), ma nega di aver ordinato il suo omicidio. La vittima era un giocatore compulsivo, il che vuol dire che Liv dovrà prepararsi ad un'esperienza molto dura. Clive inizia a fare dei piccoli collegamenti, fra il cervello consegnatogli dalla moglie del collega ucciso e le ossessioni precedenti di Major. Quest'ultimo scopre infine che Dale (Jessica Harmon) sta indagando sulla scomparsa degli uomini ricchi avvenuti di recente. Nel frattempo, Blaine (David Anders) riceve la visita del padre Angus (Robert Knepper), che dopo aver scoperto il suo inganno, gli impone di lavorare per lui. Gli rivela infatti di averlo fatto seguire, ma rifiuta di scoprire come è riuscito a guarire. Clive e Liv iniziano ad indagare su un certo Sheldon, che risulta in una delle conversazioni di Thrunk, e la zombie ha una visione su Il Barbiere (Steven Williams), un tizio a cui doveva diverse migliaia di dollari. Più tardi, individuano un indizio su Calvin Owens (Rick Fox), un uomo a cui Harry aveva richiesto dei soldi, ma su cui non riescono a trovare nulla. Molte ore dopo, Stacey Boss (Eddie Jemison), il principale sospettato nel caso che sta seguendo Peyton (Aly Michalka), si presenta nel suo ufficio, facendole intuire che ha più potere di quanto crede. Clive scopre invece che il signor Sheldon è la tartaruga di Thrunk e trova qualche kg di cocaina nascosto nel castello dell'acquario. Scoprono poi che Calvin ha ucciso Harry perché lo ricattava, per via di alcuni illeciti messi in atto durante le sue stesse partite di basket. Nel frattempo, Blaine fa visita al nonno nella casa di cura e gli rivela ciò che ha fatto il padre, annunciando anche che lo ripagherà con la stessa moneta. Dopo aver avvisato il padre della consegna, uccide il nonno soffocandolo con un cuscino. In seguito a diverse ore d'attesa, in cui hanno dovuto frenare tutti i loro istinti, Liv e Major si concedono finalmente un incontro passionale. Nello stesso momento, Ravi (Rahul Kohli) scopre che il virus si può trasmettere comunque anche con l'uso di precauzioni. Non appena realizza cosa sta succedendo fra i due amici, corre nella loro stanza per fermarli. Più tardi, Blaine scopre che qualcuno ha rapito Angus, non sapendo che si tratta di Major. Dopo essersi disfatto di un corpo, il ragazzo nasconde il corpo del magnate all'interno di un freezer, in cui sono già presenti due cadaveri.

iZOMBIE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 4 GENNAIO 2017, EPISODIO 7 "ABRA CADAVER" - Quando un mago famoso ed esperto del macabro viene ucciso durante una conferenza di magia, Liv si ritrova costretta a mangiare il cervello della vittima per scoprire chi fra le persone che lo odiano potrebbe averlo ucciso. Clive e gli altri amici di Liv dovranno invece a che fare con una versione gotica di un mago zombie che non è per nulla simpatico. Intanto, Blaine chiede l'aiuto di Liv per il crescendo di omicidi e per poter fermare l'ondata di morti. Riuscirà a smascherare gli assassini o la zombie dovrà sparire?

