AFFARI TUOI/ Quale regione giocherà oggi, 5 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

AFFARI TUOI, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, giovedì 5 gennaio 2017) - Come ogni sera nella puntata del gioco dei pacchi, ovvero Affari tuoi, un concorrente di una regione giocherà contro il Dottore per cercare di vincere la cifra migliore possibile. Flavio Insinna è colui che presenta mentre il professor Andrea Matiacic con varie comparsate dispensa di nozioni statistiche il pubblico ed il concorrente in gara. Ai sopra citati poi va ad aggiungersi il notaio Antonio Ioli che vigila sull'andatura del gioco, segnando man mano le scelte del concorrente che andrà a sedersi sullo sgabello. Per quanto riguarda la musica invece, il tutto è affidato al maestro Angelo Nigro che con il suo pianforte alimenta la partita che si andrà a giocare. Prima di scoprire che regione giocherà, vediamo cosa è successo ieri. Gioca Ada De Rosa, la concorrente della Campania, essa nel presentarsi dichiara di essere sposata ed anche madre di un bambino. Subito dopo inizia chiamando il pacco numero 1, la regione Basilicata, al suo interno c'è la cifra di 50 mila euro. Continua la partita chiamando prima le Marche con 11 mila euro e subito dopo l'Umbra con la dicitura Orzata con Flavio. Ma i pacchi delle regioni da chiamare sono ancora tanti quindi prosegue con la Sardegna dove ci sono i 75 mila euro e la Puglia con 19 mila.

Altri pacchi vengono chiamati e sono quelli della regione Lombardia con dentro 100 mila euro, la Sicilia con 50 centesimi e la regione Lazio con 500 euro. Fatto ciò il Dottore fa la sua comparsa con una telefonata dove a rispondere ci sarà Flavio Insinna, esso comunica al concorrente ciò che ascolta dalla cornetta. Si tratta di decidere tra Cambio ed Offerta, opzionando per la seconda Ada rifiuta poi i 1000 euro proposti, poi tocca aprire il pacco dell'Abruzzo contenente 28 euro. Segue quello del Molise con 20 euro e ciò porta ad una nuova offerta, ossia 3500 euro ma ancora una volta l'epilogo di ciò è il rifiuto, si va quindi dalla Toscana che svela il pacco dei 500 mila euro. La Valle d'Aosta poi ha al suo interno i 3 mila euro, il Dottore a questo punto offre 15 mila euro e dopo averci pensato Ada decide di accettarli così si andrà avanti per la regolarità del gioco stesso.

Viene così scelto di aprire la regione Piemonte che detiene i 100 euro, successivamente è la volta del Friuli Venezia Giulia con lo Zucchero a velo, poi tocca alla Calabria con la dicitura Contorno. A pochi minuti dal termine della puntata vengono aperti i pacchi della regione del Trentino Alto Adige contenente la cifra di 250 mila euro e subito dopo il Veneto con la dicitura Prosecco col notaio. L'ultima regione ancora con il pacco chiuso è l'Emilia Romagna ed una volta aperto dentro c'è il Brivido, ma essendo finito il gioco non viene aperta la busta contenente diverse diciture. Il presentatore Flavio Insinna può dichiarare conclusa la puntata.

br/>© Riproduzione Riservata.