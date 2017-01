ALLEGIANCE/ Anticipazioni puntata del 5 gennaio 2017: scoperta l'identità della talpa

ALLEGIANCE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 5 gennaio 2017, Top Crime trasmetterà due nuovi episodi di Allegiance, in prima Tv assoluta. Sarà il nono ed il decimo, dal titolo "Mani pulite" e "Soli contro tutti". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Sam (Kenneth Choi), Alex (Gavin Stenhouse) e Michelle (Floriana Lima) si trovano in viaggio, Cristoph (Giancarlo Esposito) raggiunge la Siberia, dove fa esplodere un uomo solo perché ha commesso un errore con la merce che intende acquistare: tonnellate di tritolo. Più tardi, Alex consegna alla famiglia e Victor (Morgan Spector) la foto sfuocata che ha ottenuto sul sicario della SVR. L'agente vorrebbe riferire tutto all'agenzia federale, ma Mark (Scott Cohen) propone di sfruttare una cimice da piazzare nella sede russa, sfruttando la libertà di movimento di Victor. Intanto, Sam chiede aiuto all'agente speciale Faber (Paul Ben-Victor) per capire se Alex è una spia oppure se si tratta di una pista falsa. Anche se non fa il suo nome, Faber intuisce chi sia il suo bersaglio, anche se esclude che possa essere una pedina. Alex vuole comunque avvisare la task force dell'arrivo del killer ed il padre gli consiglia di inviare un'email anonima, inserendola direttamente nei server dell'agenzia, grazie all'aiuto di Natalie (Margarita Levieva). Prima però il fratello deve rubare le credenziali di accesso di qualcuno di interno all'agenzia, come Michelle. Più tardi, Alex continua a mandare avanti la sua relazione clandestina con Michelle, che non passa tuttavia inosservata agli occhi di Natalie. In seguito, Michelle rivela al partner che l'indomani partirà per ritornare in patria, in occasione dell'anniversario della morte della sorella. Sa già che la madre le contesterà ancora di essere sopravvissuta all'altra figlia e di considerarla anche responsabile dell'incidente che hanno avuto quella sera. Nel frattempo, Victor incontra Mark e Katya (Hope Davis) per ultimare il piano per piazzare la cimice nell'ufficio di Arkadi (David Vadim). Una volta all'interno, la spia si accorge però che l'oggetto in cui doveva nascondere la cimice non c'è e decide di improvvisare, inserendola al di sotto di una lampada. Riesce poi ad uscire prima che Arkadi rincasi, creando una forte preoccupazione in Natalie, che sta supervisionando l'operazione. Sam sorprende invece Alex quella sera, ancora in ufficio, che gli riferisce di essere alla ricerca di alcune informazioni per conto di Brock (Robert John Burke). Il giorno seguente, Victor riferisce ad Arkadi che i nomi dei loro agenti sono finiti a Roma e che alcune voci parlano di un imminente attacco all'America. Quella sera, Alex confessa tutto a Michelle, che a quel punto vuole una prova materiale perché possa dimostrarle la veridicità delle sue parole. Approfittando della sua assenza, chiama una persona misteriosa, che poco dopo la uccide.

ALLEGIANCE, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 5 GENNAIO 2017, EPISODIO 7 "MANI PULITE" - Alex rischia di essere incastrato per l'omicidio di Michelle, chiamando la Polizia proprio quando il consulente si trova sul posto. Mark e Katya cercano di evitare il peeggio, togliendo ogni traccia presente in casa dell'agente ed infine facendo sparire il suo corpo. Nel frattempo, Christoph ruba alcuni files importanti e fa un nuovo test sull'esplosivo acquistato in precedenza. Mentre Alex spinge Natalie e Victor a fuggire insieme, Sam inizia a diventare sospettoso sulla scomparsa di Michelle e si convince che il consulente potrebbe essere coinvolto anche in questo nuovo episodio.

ALLEGIANCE, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 5 GENNAIO 2017, EPISODIO 8 "SOLI CONTRO TUTTI" - Sam trova determinati elementi che proverebbero che Alex è la spia che sta cercando. La task force è pronta per procedere con l'arresto, ma inaspettabilmente è proprio Faber ad aiutarlo a fuggire. Una volta allontanati dal posto, l'agente rivela tuttavia di essere la talpa. Mark e Katya scoprono infatti che la chiamata alla Polizia è staa fatta da Faber, un momento prima che l'agente, Brock e Sam bussino alla loro porta. Mark decide quindi di sfruttare uno dei suoi dispositivi per pedinare Faber, nel tentativo di scoprire dove si trovi il figlio. Lo trovano con gravi ferite, ma il problema maggiore è Sarah. Una volta che la copertura della famiglia è saltata, che ne sarà di lei?

