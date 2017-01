AMICI 16 / Ed. 2017, news: scoppia la guerra tra Riccardo e Mike, i fans si schierano (Oggi, 5 gennaio)

AMICI 16, ED. 2017 NEWS: SCOPPIA LA GUERRA TRA RICCARDO E MIKE – Si stanno vivendo momenti di alta tensione nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Con il serale che comincia a far paura, gli allievi della scuola più famosa d’Italia cominciano a sentire il peso dell’avventura che stanno vivendo. Tra i più determinati a lasciare il segno nel talent show di Maria De Filippi c’è Riccardo Marcuzzo. Il giovane cantautore milanese è diventato in poco tempo un vero beniamino del pubblico. La sua musica piace e in molti lo considerano come un sicuro finalista di Amici 16. Riccardo, dunque, non ha alcuna intenzione di femarsi ed è pronto a combattere contro chi si metterà tra la sua strada e il successo. Nelle ultime ore, Marcuzzo si è così scagliato contro Mike, il nuovo allievo della scuola di Amici 2017 che ha conquistato un banco per volere della commissione dopo aver perso la sfida proprio con Riccardo. Marcuzzo ha attaccato pubblicamente Mike, reo di aver chiesto ai suoi fans di votarlo nella app di Amici per la classifica di gradimento aggiungendo, però, di dare i voti più bassi proprio a Riccardo. Furioso per il gesto del compagno di scuola, Riccardo si è lasciato andare ad uno sfogo su Instagram Stories. “Le belle persone… l’invidia…E ce n’erano di peggiori che è meglio evitare per rispetto delle ragazze che lo seguono!”, ha scritto il cantautore milanese. Mike, di fronte alle accuse di Riccardo ha ammesso di aver invitato i suoi fans a compiere il gesto contro Riccardo ma poi ha spiegato: “Noto che a tutti era palese che l’unico modo di arrivare in alto era quello di ricevere voti alti e mettere voti bassi al rivale e ho invitato a procedere così, come sicuramente ha fatto chiunque altro. – poi aggiunge – Non ho bisogno di una classifica, nemmeno della vostra approvazione, è una gara di voti e io ho giocato con le stesse carte che ha giocato lui”.

