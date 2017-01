ANTONELLA / La concorrente a caccia del suo mulino, supererà le sfide? (Masterchef Italia 6, oggi 5 gennaio 2017)

ANTONELLA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6 (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Anche questa sera, 5 gennaio 2017, andrà in onda una nuova puntata del famoso talent di cucina, Masterchef Italia 6. La classe del famoso programma di cucina è ormai al completo ed è pronta a tutto per aggiudicarsi il titolo di Masterchef Italia. Nella nuova puntata di stasera potremmo vedere le prime gare di cucina, la prima eliminazione di questa nuova edizione ed il grado di cattiveria dei giudici. Questi ultimi, infatti, sono sempre molto pretenziosi e severi nel dare giudizi e nel decretare chi deve abbandonare la gara al fine di proclamare un solo vincitore. In questo articolo, particolarmente, porremo la nostra attenzione su una concorrente determinata: Antonella.

ANTONELLA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: DOVE SIAMO RIMASTI (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Antonella Ursino ha 37 anni e viene da Cusano Mutri, un paese in provincia di Benevento. È impiegata come contabile, ma possiede anche la passione per la cucina. Generosa, testarda ed un po' timida non si era mai messa in gioco prima d'ora ma crede che adesso sia arrivato il momento di farlo! La passione per la cucina le è stata trasmessa dai nonni i quali le hanno insegnato, sin dalla tenera età, a mangiare in maniera sana. Il suo più grande sogno è acquisire, nel suo paese, un mulino vecchio ed abbandonato per mettersi in proprio ed aprire un'attività tutta sua che connetta i prodotti colti direttamente dalla terra alla ristorazione, al fine di esaltare le specialità della sua terra. Supera la prima prova preparando un piatto crudo a base di pesce, ottenendo il consenso dei giudici. Arriva poi il momento di presentare un proprio piatto: Antonella decide di preparare una specialità della sua terra: tortelli con asparagi e virni, ovvero il fungo di San Giorgio. Il suo piatto possiede anche un nome ovvero Primavera a Cusano.

ANTONELLA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: IL COMMENTO DEI GIUDICI (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Il giudice Barbieri si è mostrato elettrizzato dalla preparazione e dall'impiattamento attuato da Antonella, la quale riceve anche i consensi degli altri tre giudici. Carlo Cracco si è complimentato con lei perché egli sostiene che in cucina si diventa grandi cuochi conferendo al piatto un po' della propria personalità, cosa che Antonella ha fatto decisamente. Antonino Canavacciuolo afferma, invece, che in cucina come nella vita bisogna faticare. Joe Bastianich sostiene che cucinare è come gareggiare nel salto in alto, l'asticella è molto alta e pertanto il salto deve essere da record. Insomma Antonella ha raccolto buoni consensi da parte di tutti, speriamo che continui così anche nelle prossime sfide.

ANTONELLA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: SUPERERA' LE SFIDE? (OGGI, 5 GENNAIO 2017) -Il percorso di Antonella, sino ad adesso, è andato benone. Adesso però deve fare attenzione nelle prossime sfide ovvero la Mistery Box, l'Invention Test e la sfida in esterna che si svolgerà a Matera. Quest'ultima consisterà nel preparare specialità lucane ai panettieri del luogo. Questa sera il peggiore tra tutti rischierà l'eliminazione e non possiamo fare altro che augurare il meglio ad Antonella e farle un grosso in bocca al lupo. Metti tutta te stessa come hai sempre fatto sino ad adesso!

© Riproduzione Riservata.