ASSASSIN'S CREED IL FILM/ La tanto odiata trasposizione cinematografica è riuscita? Commenti positivi per Michael Fassbinder e Justin Kurzel

ASSASSIN'S CREED IL FILM, TRASPOSIZIONE CINEMATOGRAFICA RIUSCITA? BUONI I COMMENTI AD ATTORI E REGISTA - Ed eccoci qui a parlare di Assassin's Creed il film il giorno dopo l'uscita nei cinema della pellicola firmata da Justin Kurzel. Un'altra trasposizione cinematografica tanto odiata da tutti coloro che leggono i romanzi o che giocano ai videogame. Dopo il flop (almeno in patria) di Warcraft - L'inizio, gli addetti ai lavori erano un po' in apprensione per quello che sarebbe successo al primo film dedicato ad Assassin's Creed ma tutto sembra essere andato liscio. La tanto odiata trasposizione sembra essere riuscita e la squadra formata da Justin Kurzel, Michael Fassbender e Marion Cotillard (che pochi mesi fa aveva messo insieme uan visionaria rilettura di Macbeth) ha messo a segno un altro punto. Fassbender è credibile anche in una versione meno introspettiva del solito e più action e il premio Oscar francese riesce ad essere una sua ottima compagna di gioco. Ma la trama?

ASSASSIN'S CREED IL FILM, TRASPOSIZIONE CINEMATOGRAFICA RIUSCITA? UBISOFT PRONTA AD ACCOGLIERE LE NOVITA' - Spesso e volentieri i puristi dei videogiochi o dei romanzi si lamentano della trasposizione cinematografica di storia e di personaggi ma questa volta non è stato così. Assassin's Creed il film è qualcosa di diverso dal gioco fin dal suo incipit. Callum Lynch non è spettatore dei suoi ricordi così come avviene nella collana dei videogame ma è attivo e partecipe ai suoi stessi ricordi ritrovandosi alla corte dell'inquisizione spagnola e con l'Animus in versione braccio meccanico. A quanto pare anche Ubisoft sembra essere soddisfatta del lavoro fatto e della creatività che gli autori hanno messo nella pellicola tanto che sembra pronta ad usare questa idea anche in uno dei prossimi videogame della saga. Tutto è bene quel che finisce bene e se la critica sembra essere positiva, non ci rimane che attendere i risultati dei botteghini alla fine di questo weekend per capire come l'abbia presa il pubblico.

© Riproduzione Riservata.