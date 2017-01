Anticipazioni puntate spagnole Il Segreto: Rosario riceve l'estrema unzione, morirà?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: ROSARIO VUOLE MORIRE - In varie occasione i telespettatori de Il Segreto hanno pensato che non avesse più futuro nelle trame de Il Segreto e che anche a lei sarebbe stata riservata una tragica uscita di scena. Si è spesso parlato della sua morte, soprattutto nel corso delle varie epidemie che hanno colpito Puente Viejo, ma per il momento la matriarca della famiglia Castaneda è ancora viva e vegeta, pronta ad aiutare figli e nipoti. Nelle puntate spagnole, infatti, la madre di Alfonso è da poco rientrata da Madrid, dove ha trascorso del tempo in compagnia di Prado per aiutarla nella gestione dei suoi studi all'accademia. Prima di arrivare a questo momento però Rosario ha attraversato una fase davvero molto difficile, quando è stata informata della morte di Mariana. Quest'ultima è stata ritrovata priva di vita e la sua identità è stata riconosciuta soltanto dalla catenina che portava al collo. Da allora Rosario ha faticato a riprendersi, non solo per la terribile perdita della figlia, ma anche perché ha ritenuto plausibile che fosse stato Nicolas ad uccidere la moglie (sospetto scritto dalla stessa Mariana in una lettera). Rosario ha perso la gioia di vivere, trascorrendo lunghe giornate a letto, non permettendo a tutti i suoi familiari di aiutarla nonostante il loro massimo impegno. Neppure l'intervento di Lucas è servito per risolvere quella che è sembrata una situazione molto tesa, tanto da indurre il dottore a richiedere l'estrema unzione per la simpatica nonnina. Per fortuna tutto si è concluso per il meglio, in futuro però tutto sarà possibile...

