BARBARA/ Napoli e Veneto nei suoi piatti, convincerà i giudici? (Masterchef Italia 6, oggi 5 gennaio 2017)

BARBARA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6 (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Questa sera, giovedì 5 gennaio 2017, torna l’appuntamento con MasterChef Italia 6 su Sky Uno. Barbara, cuoca partenopea che ama sperimentare. Energia vulcanica e mille idee per la concorrente napoletana: scopriamo chi è. Nell'ultima puntata i giudici Joe Bastianich, Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri hanno scelto gli aspiranti chef che formeranno la Masterclass di questa edizione di MasterChef Italia: tra loro c'è anche Barbara, cuoca napoletana trapiantata in Veneto. I quattro giudici hanno poi selezionato i 20 finalisti, dando loro i famigerati grembiuli di accesso al programma. I 20 concorrenti che si daranno battaglia per vincere il programma sono Barbara, Marco, Maria, Gloria, Michele, Margherita, Daniele, Antonella, Valerio, Vittoria, Gabriele, Lalla, Cristina, Alain, Michele P. e Giulia. La puntata è stata vista, in media, da oltre un milione e 400mila spettatori: Masterchef Italia 6 è stato il programma più visto della serata ed il più commentato sui social network anche grazie al lancio dell'hashtag #MasterChefIt. Durante lo show gli utenti, circa 38mila, si sono sbizzarriti sui social generando quasi 60mila post con l'hashtag #MasterChefIt.

BARBARA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: LA PASSIONE IN CUCINA (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Barbara, 45 anni, leone ascendente Vergine, è una donna forte e decisa ed è un'aspirante cuoca originaria del sud Italia. Nata a Napoli, vive a Verona. In passato ha lavorato come estetista ma al momento è in cerca di lavoro. La passione per la cucina nasce intorno ai 20 anni per sfidare la sua ex suocera, classica matrona napoletana convinta che la ragazza non sapesse combinare nulla ai fornelli. E' finita con un divorzio ma ormai Barbara ci scherza su. La partenopea non ha mai preso lezioni di cucina, è un autodidatta ma è convinta che la fantasia possa bastare per vincere MasterChef: sperimentare, ha detto, è il segreto di ogni piatto. Con i soldi della vittoria del talent show vorrebbe aprire un Home Restaurant. Se fosse un piatto, la giovane partenopea sarebbe per sua stessa ammissione una gallina vecchia che fa buon brodo. Per Barbara sono due gli ingredienti che non devono mai mancare nella sua cucina: il lievito e la farina, materiali base per costruire grandi piatti come l'immancabile pizza napoletana, ricetta di cui la chef condivide le origini. Pur essendo di Napoli, Barbara sa cucinare tutto e conosce anche il segreto per un buon risotto: ai telespettatori di Masterchef ha rivelato che il trucco è tostarlo senza aggiungere grassi, il brodo va messo soltanto quando il chicco è arrivato a temperatura. Dell'esperienza nella cucina di Sky Uno Barbara ha detto di essere terrorizzata dall'idea di deludere i giudici Joe Bastianich, Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri facendo un brutto piatto.

BARBARA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA PREPARERA'? (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Questa sera, giovedì 5 gennaio 2017, su Sky Uno a partire dalle 21.10, andrà in onda una nuova puntata di MasterChef Italia 6 In programma la prima Mystery Box di questa stagione televisiva: il concorrente che vincerà la prova avrà automaticamente un enorme vantaggio da utilizzare nella sfida successiva, l'Invention Test, la prova dedicata alla fantasia. A questo punto i 20 aspiranti cuochi saranno divisi in due squadre che gareggeranno nella prima prova in esterna: la squadra perdente finirà al Pressure Test, una sfida di cucina a tempo. Al termine di questa manche ai fornelli, ci sarà la prima eliminazione di MasterChef 6: uno dei 20 chef dovrà abbandonare per sempre la Masterclass, a giudizio di Joe Bastianich, Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Chi sarà il primo eliminato? Chi vincerà la puntata? Che piatti prepareranno i concorrenti?

