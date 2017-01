BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate americane: Ridge mette le cose in chiaro con Eric, tornerà a guidare la Forrester Creations? (Oggi, 5 gennaio 2017)

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 5 GENNAIO 2017: NUOVE PRESSIONI DI RIDGE CON ERIC - Le lotte interne all'interno della Forrester Creations non avranno fine nelle puntate americane di Beautiful. Sebbene Eric abbia deciso di nominare Steffy in qualità di nuovo Amministratore Delegato (su ovvia pressione da parte di Quinn), Ridge non gradirà affatto di non essere stato preso in considerazione. Sarà certo felice che la figlia abbia ottenuto una simile opportunità, ma sarà oltremodo convinto che i motivi che le hanno permesso di arrivare a tanto non siano affatto positivi. Secondo Ridge sarà questo l'inizio di nuovi problemi nella vita di Steffy, al punto che mai come ora lo stilista sarà alleato di Liam nel trovare una via d'uscita ad una situazione davvero molto ingarbugliata. Nel tentativo di convincere il padre a cambiare idea, Ridge affronterà Eric proponendosi nuovamente in qualità di Amministratore Delegato. Ma davvero siamo certi che il patriarca deciderà di dargli una possibilità? Il padre di Steffy non sarà l'unico a sentirsi infelice in ambito lavorativo: insieme a lui non mancheranno le critiche da parte di Rick e di Thomas che a breve tornerà a Los Angeles con le idee molto chiare.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI ITALIANE: KATIE FUORI CONTROLLO - Sono in molti sui social network a chiedersi quando Beautiful tornerà nella sua regolare programmazione dopo una così lunga interruzione. Se qualcuno di voi sospetta che la soap americana sia stata sospesa, si sta sbagliando: le vicende di Spencer e Forrester sono il fiore all'occhiello del palinsesto pomeridiano di Canale 5 e niente e nessuno le toglierà di lì, in un orario diventato una costante da quasi un trentennio. Dovremo attendere solo qualche giorno ancora per tornare alla normalità: da lunedì 9 gennaio 2017 riprenderemo a seguire i problemi coniugali di Katie e Bill, con Brooke indecisa sul da farsi. Tornerà dal suo amante anche se ciò significherà far soffrire la sorella? Fra pochi giorni tale trama subirà veloci sviluppi, soprattutto da quando Liam scoprirà il bacio del padre con Brooke. E mentre lui chiederà all'ex suocera di essere sincera con Katie, anche quest'ultima si renderà conto che il marito ha commesso nuovi errori, finendo per perdere il controllo delle sue azioni. Sarà così che la signora Spencer affogherà nuovamente i suoi dispiaceri nella bottiglia.

© Riproduzione Riservata.