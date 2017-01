BIANCANEVE/ Julia Roberts è la perfida regina di Biancaneve nel film oggi su Rai 1

BIANCANEVE, IL FILM CON JULIA ROBERTS IN ONDA SU RAI 1: IL CAST (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Per la prima serata di giovedì 5 gennaio, Rai 1 manda in onda Biancaneve, film fantastico del 2012 con la regia di Tarsem Singh. Tra i protagonisti della pellicola troviamo Julia Roberts, nell’inedito ruolo, per lei, di cattiva, è la protagonista di Pretty Woman, infatti, a dare il volto alla perfida regina cattiva Clementianna. Biancaneve è, invece, interpretata da Lily Collins, figlia d’arte (è la figlia del musicista Phil Collins), Sean Bean, che tutti ricordiamo nei panni di Boromir de Il Signore degli anelli e soprattutto in quelli di Eddard Stark nel Trono di Spade, interpreta il re, accanto a loro anche Nathan Lane, Robert Emms e Armie Hammer (il principe Alcott). Le musiche sono Alan Menken, autore di numerose colonne sonore molte di cartoni targati Disney, che gli hanno regalato ben 8 oscar (Aladdin, La Sirenetta e Pocahontas tra gli altri).

BIANCANEVE, IL FILM CON JULIA ROBERTS IN ONDA SU RAI 1: LA TRAMA (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - In un tempo molto lontano, un re rimasto vedovo convola a nozze con la bellissima Clementianna ("la più bella del reame"), la quale però, bravissima con la magia nera, lo uccide per conquistare la guida del regno, e confina la figlia di costui, Biancaneve, nel palazzo reale, per paura che possa spodestarla. Solo quando compie diciotto anni la ragazza esce finalmente di casa e apprende dalla servitù della tirannia operata da Clementianna e delle condizioni di miseria in cui versa il popolo a causa sua. Un giorno la giovane s'imbatte nel principe Alcott, che assieme al suo scudiero Renbrock è appena stato derubato dai Sette Nani, un gruppo di banditi. La giovane restituisce loro la libertà e prova da subito una grande attrazione per il principe, ricambiata, ma continua per la propria strada. Anche la regina Clementianna ha modo di incontrare il principe Alcott e rimane folgorata dalla sua avvenenza, e si convinve che sposarlo potrà essere un ottimo modo per risanare le finanze del regno. Così dà una grande festa in maschera alla quale Biancaneve si introduce per parlare col principe nel tentativo di persuaderlo a darle aiuto. Clementianna, però, smaschera la figliastra e ordina a Brighton, scudiero di Alcott, di condurla nella foresta per ucciderla. Brighton, però, al momento di ucciderla, non se la sente di compiere tale delitto e la lascia da sola a vagare nel bosco: la giovane, si salva e arriva alla dimora dei Sette Nani. Nel frattempo, mentre Clementianna chiede allo Specchio magico un filtro per indurre Alcott ad amarla, Biancaneve sottrae il bottino custodito dai Sette Nani e lo distribuisce alla povera gente dicendo che sono stati loro a sottrarlo alla Regina. La gente comincia così a stimarli e i sette nani decidono di tenere Biancaneve con loro per riuscire col suo aiuto a far cadere la regina. Questa sta intanto provando sottilmente a persuadere Alcott a convolare a nozze con lei e gli comunica che Biancaneve è morta, ma Brighton irrompe nella stanza e li informa che i proventi delle tasse sono stati rubati. Alcott torna nella foresta per acciuffare i ladri ma s'imbatte in Biancaneve: è felice che non sia morta, ma è combattuto in quanto la giovane è nemica della regina. Il principe va al palazzo reale e così Clementianna apprende che Biancaneve è viva, perciò convince il Riflesso a darle la pozione d'amore, che però non da l'effetto desiderato e fa sì che Alcott diventi invece soltanto una specie di "cagnolino" devoto alla regina. Con l'aiuto dei Nani la giovane riesce a rapire il principe e spezza lo strano incantesimo di cui Alcott è rimasto vittima con un bacio, che funziona in quanto davvero Biancaneve ama il giovane. Clementianna chiama in suo aiuto una creatura mostruosa chiamata la Bestia per annientare la rivale, la quale però sottrae a questa un medaglione che altro non è che lo strumento con cui la perfida regina riesce a comandarla: ormai libera, la Bestia prende sembianze umane e si trasforma nel re, il padre di Biancaneve. Intanto Clementianna comincia a perdere tutta la sua bellezza e la sua giovinezza. Nel giorno delle nozze tra Alcott e Biancaneve, quest'ultima vede offrirsi una mela in regalo da una vecchietta: Biancaneve realizza che Clementianna è tornata per vendicarsi e allora non mangia il frutto, ma ne taglia uno spicchio e lo porge alla sua nemica, facendole così capire di non essere caduta nell'inganno e costringendola ad andare via. Liberatisi definitivamente della regina, Biancaneve e il suo principe, con la benedizione del re, potranno finalmente vivere insieme la loro storia d'amore.

