BIG HERO 6/ Su Rai 2 il film d'animazione che racconta l’amicizia fra il robot Baymax e il piccolo genio Hiro

BIG HERO 6, SU RAI 2 IL FILM D'ANIMAZIONE CON HIRO E BAYMAX: LA TRAMA - Oggi, giovedì 5 gennaio, Rai 2 trasmetterà in prima serata il film d'animazione Big Hero 6, della Walt Disney, diretto nel 2014 da Chris Williams e Ron Hall. Nell'affollata ed ipertecnologica San Fransokyo vive Hiro Hamada, genietto quattordicenne dell'informatica che nel tempo libero costruisce robot. Notando il suo grande talento, suo fratello Tadashi decide di farlo conoscere ai suoi colleghi e lo conduce al San Fransokyo Institute of Technology: qui il ragazzino vede per la rima volta Baymax, che è in grado di fornire assistenza medica grazie alle informazioni contenute nel suo chip. Hiro progetta degli incredibili microrobot che sono capaci di prendere le sembianze desiderate da chi governa lo strumento di controllo al fine di essere ammesso all'istituto e ci riesce, ottenendo anche una richiesta dall'imprenditore Alistar Krei, che vorrebbe acquistare le sue creazioni. Misteriosamente l'istituto comincia a bruciare poco dopo e nell'incendio perisce anche Tadashi. Qualche tempo dopo in modo del tutto fortuito Hiro scopre che in un vecchio capannone, quindi di nascosto, un individuo misterioso il cui volto è celato da una maschera kabuki sta fabbricando i microrobot progetatti da lui. Decide quindi di farsi aiutare da Baymax per saperne di più e lo manda in ricognizione dotandolo di un chip da combattimento nei dintorni del capannone. Baymax riesce ad avere una goccia di sangue del tizio e il suo microchip medico lo porta in un'isola dove viene fuori che Krei ha investito denaro in un progetto chiamato "Rondine silente" per la produzione di un portale atto a spostare veicoli da un posto all'altro della Terra. Non fanno in tempo a scoprirlo che i due vengono aggrediti dal misterioso uomo con la maschera kabuki, che altri non è che il dottor Callaghan, l'uomo che il fratello di Hiro tentò di salvare dall'incendio all'istituto e che tutti credevano morto.

BIG HERO 6, SU RAI 2 IL FILM D'ANIMAZIONE CON HIRO E BAYMAX: IL PIANO DI HIRO - Hiro desidera solo avere vendetta e perciò tenta di privare Baymax del chip medico e gli ordina di distruggere Callaghan, ma il tentativo fallisce e Baymax gli fa capire che uccidere il professore non gli restituirà suo fratello. Inoltre lo informa del fatto che anche Callaghan ha perso una persona a lui molto cara, la figlia Abigail, morta in seguito ad un incidente nel corso di uno degli esperimenti per il portale di Krei: questi non volle dare ascolto a Callaghan quando lo scienziato tentò di fargli capire che la sua creatura avrebbe dovuto essere perfezionata, così adesso l'intenzione di Callaghan è quella di costruire nuovamente il portale per placare la sua sete di vendetta. Hiro riesce a far perdere a Callaghan il suo potere collaborando con i suoi microrobot e si scopre che Abigail è ancora viva ma in stato di ipersonno all'interno del portale. Baymax e Hiro si precipitano all'interno per trarla in salvo, ma solo Hiro e la figlia di Callaghan riescono a tornare indietro, mentre il perfido scienziato viene catturato dalla polizia e comincia a mostrare qualche segno di pentimento per le sue malefatte.

Qualche tempo dopo troviamo Hiro in procinto di fare il suo ingresso all'Institute of Technology di San Fransokyo. Il ragazzino ritrova Baymax e lo ricostruisce impiantandogli il chip medico che gli aveva tolto in precedenza. Il robot riacquista tutte le sue funzionalità e ritorna a fare squadra con Hiro, il quale riunisce attorno a sè anche tutti gli altri suoi microrobot facendo così nascere i Big Hero 6.

