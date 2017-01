Belen Rodriguez / Andrea Iannone addio? L'attacco fan sui social (oggi, 5 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, ANDREA IANNONE ADDIO? L'ATTACCO SUI SOCIAL (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Non sono tempi facili questi per Andrea Iannone, il pilota di MotoGp fidanzato ormai da qualche mese con Belen Rodriguez. Il ragazzo è ultimamente molto bersagliato sui social da fan di Belen e Stefano che gli chiedono di farsi da parte e lasciar andare la donna, per permetterle di tornare insieme all'ex marito. "Mi sa che sarai sempre il secondo, ma l'hai vista Belen con Stefano? è ancora pazza di lui", commenta qualcuno sul suo account Instagram, preso di mira soprattutto dopo le foto uscite su Chi di Belen che passeggiava insieme a Stefano: a convincere i fan della coppia del loro amore, sarebbe soprattutto lo sguardo che lo showgirl argentina rivolgerebbe all'ex marito. In molti lo definiscono infatti carico d'amore, e fanno notare ad Andrea Iannone che Belen non guarderà mai lui come guarda Stefano. "Dura da digerire le foto su CHI!!!..anche un bambino si sarebbe accorto che si amano ancora", rincara un altro. Clicca qui per leggere i commenti sotto il post di Andrea Iannone.

BELEN RODRIGUEZ, ANDREA IANNONE ADDIO? COME REAGIRÀ IL MOTOCICLISTA ALLE FOTO SU CHI? (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Effettivamente le foto apparse su Chi non sembrano essere molto positive per Andrea Iannone, dato che Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano proprio l'emblema della famigliola felice. Si è sempre detto che il pilota di MotoGp fosse molto geloso nei confronti della ragazza, e allora ci si domanda quale potrebbe essere la sua reazione di fronte a quegli scatti così intimi di Belen e Stefano. Per adesso Andrea Iannone non ha voluto dire nulla e ha preferito scegliere il silenzio, decidendo di non rispondere a chi gli sta dicendo - in maniera abbastanza cattiva - di lasciar andare Belen Rodriguez per farla ricongiungere con Stefano. C'è addirittura chi fa notare ad Andrea Iannone che Belen ha dichiarato più volte di non riuscire a stare da sola: "sei solo un passatempo", sono arrivati a scrivergli. Cosa farà Andrea Iannone, risponderà oppure continuerà a ignorare questi acidi commenti? Certo è che se Belen rimanesse con lui non avrebbe proprio bisogno di proferire parola.

