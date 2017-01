C'E' CHI DICE NO/ Su Canale 5 il film con Luca Argentero e Paola Cortellesi

C'E' CHI DICE NO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 5 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - C'è chi dice no è il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 5 gennaio 2017 alle ore 23.30. Un titolo cinematografico realizzato interamente in Italia, apparso per la prima volta nelle sale l'8 aprile del 2011, la pellicola è stata tratta dal soggetto Fabio Bonifacci ed affidato alla regia di Giambattista Avellino. Quest'ultimo ha iniziato la sua carriera professionale lavorando al fianco di due artisti del calibro di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, per i quali ha curato la sceneggiatura di varie serie televisive e trasmissioni. Quindi, si è cimentato nel mondo del cinema e ha lavorato col doppio ruolo in Il 7 e l'8, La matassa, Un Natale per due e Un Natale con i Fiocchi. Il cast di C'è chi dice no è formato da alcuni dei massimi esponenti del cinema italiano, capaci di recitare in numerosi film di successo degli ultimi anni. Tra questi c'è sicuramente il torinese Luca Argentero, che nel suo palmares può annoverare una nomination al David di Donatello come miglior attore protagonista per la sua prova in Diverso da chi, risalente al 2009. Un attore davvero in grande ascesa, che si è fatto notare nel 2005 per la fiction Carabinieri e prosegue la sua carriera con grandi soddisfazioni. Al suo fianco ha recitato la showgirl e artista a tutto tondo Paola Cortellesi, che invece il David lo ha vinto nel 2011 per la sua performance in Nessuno mi può giudicare. Conduttrice, imitatrice, comica, sceneggiatrice ed imitatrice, Paola ha debuttato sul grande schermo nel 2000 con Chiedimi se sono felice e continua a fare molta strada nel settore, essendo reduce dal recente Qualcosa di nuovo. Presente anche Paolo Ruffini, conosciuto soprattutto a livello televisivo grazie alla conduzione di Colorado. Tra gli altri interpreti, vanno menzionati Miryam Catania, Giorgio Albertazzi, Marco Bocci, Roberto Citran e Chiara Francini. Ma ecco in breve la trama del film.

C'E' CHI DICE NO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 5 GENNAIO 2017: LA TRAMA - C'è chi dice no è incentrato sulle vicende di Max, Irma e Samuele. I tre si conoscono dai tempi del liceo e hanno lavorato per tutta la loro esistenza per ottenere i rispettivi posti di lavoro sognati, ma qualcosa è sempre andato storto. Infatti, non hanno potuto ricevere alcuna soddisfazione a causa dei raccomandati. Il giornalista, la dottoressa e l'avvocato si ritrovano in una rimpatriata e scelgono di mettersi d'accordo per recuperare ciò che gli è stato tolto con l'inganno. Iniziano a dare vita ad una lunga serie di espedienti più o meno leciti e vengono inseguiti da due poliziotti di alto rango, anche loro però sovrastati da persone in possesso della cosiddetta spintarella. Max riesce abbastanza presto a trovare un buon lavoro come inviato di cronaca, mentre Samuele continua a combattere anche a sostegno di una compagna universitaria che vende hot dog in un camper. L'unico vero obiettivo di tutti è il riscatto.

