CADUTA LIBERA/ Anticipazioni: Giulia è la nuova campionessa. Chi sfiderà oggi 5 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

CADUTA LIBERA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 5 gennaio 2017) - Oggi giovedì 5 Gennaio, alle ore 18.45 parte una nuova puntata di Caduta libera condotta da Gerry Scotti. Prima di scoprire le nuove sfide di questa sera, vediamo il riassunto della puntata di ieri. La campionessa Federica ricorrerà alla sua astuzia per tentare di battere i vari sfidanti che ci saranno durante la sua gara. Stavolta decide di partire con Elena che di professione fa l'impiegata, essa è la concorrente numero 9, quest'ultima riesce a mettere in difficoltà l'avvocato che perde anche una vita. Dopo alcune domande però la sfidante conosce l'onta della botola, così Federica può aprire il suo primo piede, optando per il bianco contenente la cifra di 20 mila euro. Si passa poi alla sfida successiva dove stavolta toccherà ad un uomo entrare in gara ed è la volta di Angelo, il ragazzo già presente in altre puntate, anche lui però conosce la sconfitta e quindi la campionessa va avanti aprendo ancora il piede bianco dove stavolta trova 15 mila euro.

Manuela è la sfidante numero 7 e prova anche lei a battere Federica ma deve arrendersi alla sua bravura, così quest'ultima apre il piede nero dove dentro ci sono i 50 mila euro ed il suo montepremi è già arrivato a quoata 85 mila euro. La gara continua contro Salvatore, l'agente di commercio di Napoli, concorrente numero 10, esso come in altre puntate che ha partecipato cade nella botola e l'avvocato guadagna altri 15 mila euro dal piede nero. E' la volta di Silvia, di professione segretaria, che come gli altri sfidanti perde la partita, stavolta dal piede bianco escono solo 500 euro e si torna così a giocare contro un uomo. Tocca a Luca, concorrente numero 8, proviene dalla Brianza ed è in cerca di lavoro, dopo alcune domande però Federica supera anche quest'ostacolo. Quest'ultima sceglie il piede nero e prende altri 5 mila euro, si continua ancora e tocca ad Elisa, concorrente numero 5, essa è una studentessa universitaria. La ragazza si mostra molto competitiva e solo per un errore di singolare e plurale perde la sfida e cadendo nella botola permette alla campionessa di aprire il piede nero con all'interno altri 5 mila euro.

Paolo è un nuovo concorrente e fa l'ingegnere, sarà colui che dovrà cercare di prendere il posto di Federica al centro, ma basta una sola domanda per perdere così il piede bianco le dà la possibilità di incrementare il suo budget con altri 15 mila euro. L'ultima sfidante è la numero 3 Giulia agente di polizia scientifica e a sorpresa è proprio lei che riesce a battere l'avvocato, quindi le tocca cadere nella botola. La nuova campionessa sceglie il piede bianco e dentro trova 1000 euro, ora sarà lei a dover giocare per gli Ultimi 10 passi per un montepremi di 126.500. Nei tre minuti a disposizione l'agente di polizia riesce a dare solo 5 risposte e così dovrà riprovarci nella prossima puntata.

br/>© Riproduzione Riservata.