CARLO CRACCO / Cosa ci aspetta dal giudice stasera? A chi darà del filo da torcere? (Masterchef Italia 6, oggi 5 gennaio 2017)

CARLO CRACCO, CHI LO HA CONVINTO SETTIMANA SCORSA PREPARANDO I PIATTI RAFFINATI CHE CHIEDE? (oggi 5 gennaio 2017): Appuntamento per stasera con Masterchef Italia 6 su Sky uno e con Carlo Cracco giudice e chef stellato. Oggi cominciano le sfide a suon di Mistery Box e Invention Test e Cracco, insieme ai colleghi Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Cracco si è già detto carico: il cuoco veneto non vede l'ora di assaggiare i piatti dei concorrenti ma soprattutto di demolirli! Durante la puntata di settimana scorsa i giudici hanno scelto i 20 concorrenti finali ammessi alla Masterclass scegliendoli tra i più bravi chef che avevano passato le pre-selezioni. Per conquistare i grembiuli, ognuno di loro ha preparato un piatto. Carlo Cracco è stato protagonista assoluto di questo primo appuntamento di stagione: si è cimentato in commenti in napoletano scimmiottando il dialetto di Antonino Cannavacciuolo, ha canzonato uno dei concorrenti definendo la sua cucina una pippa mentale, ha ripetuto il suo solito mantra veloce, veloce e ha rispedito a casa diversi aspiranti cuochi perché i loro piatti non erano belli da vedere. Insomma, il classico menù alla Carlo Cracco. Come sempre all’assaggio anche settimana scorsa ha mantenuto il suo sguardo da sfinge, non lasciando trasparire alcuna reazione, né negativa né positiva rispetto ai piatti che sono stati preparati . A lui il compito di testare le preparazioni al vapore, ad Alain, che si giustifica dicendo che il vapore non è la sua specialità rimprovera la mancanza di coraggio. La cosa che gli è dispiaciuta di più che nessuno avesse fatto qualcosa di diverso rispetto al soltio, la sua richiesta era un piatto raffinato ed elegante, qualcuno è riuscito nell’impresa, qualcuno invece non ha proprio soddisfatto le sue richieste. A Roberto una suspense, quando dice: la fatica per te finisce qua… per ora! Come sembre diabolico e un po’ sadico.

CARLO CRACCO, CHI LO HA CONVINTO SETTIMANA SCORSA PREPARANDO I PIATTI RAFFINATI CHE CHIEDE? (oggi 5 gennaio 2017): Questa sera è l’ora della prova in esterna, oltre che della Mistery box, ci aspettano delle eliminazioni, durante le esterne, tuttavia, Cracco cerca sempre di dare dei buoni consigli alle squadre, aiutandoli nelle difficili prove e tra un veloce e una strigliata, riesce a rimettere in pista le squadre in affanno. Prima di lanciare la scorsa puntata, su Facebook Cracco ha postato una foto della cucina di Masterchef con il commento Manca un'ora e già mi viene da ridere: noi siamo già pronti, quest'anno più che mai. Chiaro segnale che lo chef veneto prende anche con un pizzico di sana leggerezza il suo compito di giudice. E i telespettatori apprezzando, aspettando i suoi giudici con pazienza per condividerli sui social e fare ironia e sarcasmo. La sua pagina ha quasi raggiunto il milione di fan: davvero un record per un cuoco.

