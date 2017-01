CARS - MOTORI RUGGENTI/ Su Rai 2 il film d'animazione con Cricchetto e Saetta McQueen

CARS - MOTORI RUGGENTI, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 5 GENNAIO 2017: IL CAST - Cars - Motori ruggenti è il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 5 gennaio 2017 alle ore 23.05. Una pellicola d'animazione che è stata prodotta dalla Pixar nel 2006 con la regia di John Lasseter ed è stata distribuita dalla Walt Disney. Nel cast dei doppiatori è possibile apprezzare tra gli altri la voce di Owen Wilson e Paul Neman. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

CARS - MOTORI RUGGENTI, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 5 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La pellicola ha per protagonista Saetta McQueen, auto da corsa rampante che ha il desiderio di correre per la prima volta la "Piston Cup" e trionfare, segnando così un record, nessuno è mai riuscito infatti a portarsi a casa il trofeo da esordiente. I concorrenti che lo preoccupano di più sono Chick Hicks, che arriva sempre secondo e non disdegna il gioco sporco, e The King, che ha vinto nella sua carriera tutto ciò che si poteva vincere e adesso si ritrova a correre per l'ultima volta. Per una serie di eventi accade che i tre arrivano al traguardo nello stesso istante e così viene deciso che si dovrà andare fino in California per uno spareggio. Saetta si mette in viaggio sedendo sul rimorchio del camion Mack, il quale ad un certo punto accusa un po' di stanchezza ma viene obbligato ad andare avanti da Saetta, che vuole mettere piede in California prima dei rivali. Mack, complice il sonno, viene circondato da quattro auto truccate che hanno voglia di divertirsi a spese dei due malcapitati, e cosi Saetta si ritrova nel bel mezzo della Route 66 abbarbicato ad un palo. La mattina seguente il nostro capisce di essere finito a Radiator Springs, dove dovrà sottoporsi ad un processo per aver danneggiato gravemente la strada, fa conoscenza con Carl Attrezzi, un vecchio e simpatico carro attrezzi, e il giudice Doc Hudson Hornet, che lo condanna a mettere a posto i danni causati assieme a Bessie, un'asfaltatrice a cui rimane agganciato tutto il tempo. Nonostante le difficoltà, Saetta finisce per volere bene a tutti i cittadini di Radiator Springs, ma non riesce a guadagnarsi le simpatie di Doc, scoprendo poco dopo anche il perché, egli è infatti un ex campione automobilistico che giurò di non avere a che fare più nulla con il mondo dell'automobilismo dopo essere incorso in un brutto incidente. L'evento lo costrinse a stare lontano dalle scene per molto tempo, fino a che tutti non si dimenticarono di lui, che iniziò a nutrire profondo odio per le auto da corsa. Proprio Doc, per allontanare Saetta dalla sua città, chiama i giornalisti col risultato che in poco tempo Radiator Springs si ritrova invasa. Arrivato finalmente in California, Saetta inizia a correre per la Piston Cup, ma sembra essere fuori forma e infatti si ritrova in netto svantaggio. Questo fino a quando gli amici di Radiator Springs non si fanno vedere e iniziano a fare un tifo sfegatato assieme a Doc Hudson Hornet, che ha finalmente deciso di fidarsi e sostenerlo. Proprio con una manovra che ha imparato dall'ex campione Saetta si porta alla testa della corsa, fino a che una delle solite scorrettezze di Chick nei confronti di The King non gli fa perdere la concentrazione. Saetta riesce però a non fermarsi e comincia a trascinare il vecchio campione per far sì che questi porti a termine la sua ultima corsa. A vincere è Chick, ma nessuno sembra essere contento per la sua vittoria e infatti è Saetta a ottenere di essere il nuovo testimonial del prestigioso sponsor Dinoco. McQueen però decide di dire di no per rimanere col vecchio sponsor che ha creduto in lui, chiedendo al proprietario della Dinoco soltanto di prestare a Carl Attrezzi uno dei suoi elicotteri per consentirgli di guardare Radiator Springs dall'alto.

