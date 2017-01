CENA TRA AMICI/ Su Rai Movie il film diretto da Alexandre de La Patellière con Patrick Bruel

CENA TRA AMICI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 5 GENNAIO 2017: IL CAST - Cena tra amici (Le Prénom) è un film francese uscito nel 2012, la regia è di Alexandre de La Patellière, in collaborazione con lo scrittore e drammaturgo Matthieu Delaporte. Si tratta di un adattamento cinematografico di un opera teatrale intitolata "Le Prénom", rappresentata nel 2010 per la prima volta, in un teatro di Parigi. In Italia il film è stato distribuito dalla Eagle Pictures nel luglio del 2012. Il cast è formato da attori tutti francesi, tra cui Patrick Bruel, Charles Berling, Valérie Benguigui e Guillaume de Tonquedec. Il film, di genere commedia, dura circa 110 minuti e verrà trasmesso oggi, giovedì 5 gennaio 2017, dalle 22.50. Vediamo la trama.

CENA TRA AMICI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 5 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Vincent (Patrick Bruel) lavora nel mercato immobiliare, è molto bravo nel suo lavoro ed è considerato tra i più bravi agenti immobiliari. È abbastanza soddisfatto della vita che conduce ed ora, sulle soglie dei quarant'anni, sta per vivere una nuova e bellissima esperienza: la moglie Anna (Judith El Zein) sta per avere un bambino e lui finalmente diventerà padre. Vincent ha una sorella che fa l'insegnante, si chiama Elizabeth (Valérie Benguigui) ed è sposata con Pierre (Charles Berling), un professore universitario. L'agente immobiliare viene invitato una sera a cena da Elizabeth; in quell'occasione Vincent rivede Claude (Guillaume de Tonquedec), un vecchio amico suo e della sorella. Claude è un bravo musicista, che al momento suona in una grande orchestra classica. La cena non è ancora iniziata, deve arrivare ancora Anna, una ritardataria cronica, e tutti stanno aspettando lei per mettersi a tavola. Nel frattempo, la conversazione della serata si concentra su Vincent e sulla sua paternità ormai vicina. Ad un certo punto viene chiesto a Vincent quale sia il nome che insieme ad Anna hanno scelto per il bambino. E' una domanda semplice e legittima ma il giovane futuro padre risponde in maniera poco diplomatica e alquanto stravagante, usando parole sorprendenti che scatenano la reazione dei presenti. Sulle prime si discute molto tranquillamente ma poi lo scambio di opinioni diventa vivace fino a degenerare in rivelazioni inattese ed equivoci imbarazzanti. Gli ospiti litigano sul serio, addirittura fanno riferimento a fatti del passato di ognuno di loro. Quella che doveva essere una cena piacevole si trasformerà in un momento spiacevole e impossibile da dimenticare.

CENA TRA AMICI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 5 GENNAIO 2017: CURIOSITÀ - Il film ha ottenuto un giudizio positivo da parte della critica. Guillaume de Tonquédec e Valérie Benguigui hanno vinto il Premio César nell'edizione 2013 come migliori attori "non protagonisti". Inoltre ha ottenuto la nomination come "miglior film", prestigiosa nomination per la categoria "miglior attore protagonista" all'attore e cantante Patrick Bruel. L'opera teatrale "Le prénom", scritta dai regista Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, ha ispirato anche il film diretto dalla regista romana Francesca Archibugi, intitolato "Il nome del figlio", apparso nelle sale cinematografiche nel 2015.

