CRISTINA / La concorrente di San Marino entra nella masterclass con i gamberi allo zenzero. Come andrà oggi? (Masterchef Italia 6, 5 gennaio 2017)

CRISTINA, L’ASPIRANTE AVVOCATO CON PASSIONE IN CUCINA HA CONVINTO CRACCO COL SUO PIATTO NELLA SCORSA PUNTATA (oggi, 5 gennaio 2017): Masterchef Italia 6 torna stasera, 5 gennaio 2017, su Sky Uno, tra i concorrenti che hanno passato le selezioni iniziali e che si sono guadagnati un posto in cucina fra 20 conccorrenti. Cristina concorrente a Masterchef Italia 6: la bella cuoca di San Marino prova a conquistare il palato di Carlo Cracco, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Ha 26 anni, è un avvocato, studia da notaio ed è ghiotta di gnocchi al pomodoro: scopriamo chi è e qual è il sogno di Cristina a MasterChef. Settimana scorsa ha dovuto conquistare il palato esigente di Carlo Cracco con una cottura al vapore, ha preparato dei gamberi con zenzero, scorza dia rancia e limone, salsa al pomodoro e briciole di pane. Ebbene lei e Gloria hanno saputo presentare un piatto elegante e raffinato, proprio come richiesto dallo chef veneto e così si guadagnano l’ambito posto sulla pedana. Cristina è una giovanissima chef originaria di San Marino: 26 anni, tirocinante avvocato e notaio, se fosse un piatto a suo dire sarebbe un cartoccio di pesce perché è buono e saporito. In cucina Cristina non può fare a meno del sale, è l'ingrediente che non deve mai mancare perché è necessario nel dolce come nelle portate principali. Del resto la 26enne si reputa dolce e timida e considera queste doti a volte un pregio, a volte un limite. Cristina adora sperimentare sapori nuovi e gusti inediti. La passione per la cucina l'ha sorpresa un giorno all'improvviso: mentre studiava per diventare avvocato, ha sviluppato l'amore per i fornelli. Da allora sogna di aprire un ristorante nella sua San Marino: cucinerebbe gnocchi al pomodoro, piatto che secondo Cristina tutti devono provare almeno una volta nella vita mentre gli spaghetti al pomodoro sono la ricetta che tutti devono sapere preparare. Seppia e mango sono l'abbinamento particolare che l'avvocato di San Marino proporrà a Masterchef per sorprendere i giudici: la giovane cuoca pensa che la sua sia una cucina raffinata, cura nei minimi dettagli la fase dell'impiattamento e prepara le pietanze con il cuore. Secondo il suo personale giudizio, il giudice più buono è Joe Bastianich mentre gli altri tre sono i più cattivi, quelli che teme di più. Una curiosità su Cristina: ha partecipata alle preselezioni per le Olimipiadi di Pechino a San Marino.

CRISTINA, L’ASPIRANTE AVVOCATO DI SAN MARINO PASSERÀ LA PROVA IN ESTERNA? (oggi, 5 gennaio 2017): Questa sera, nella puntata in onda il 5 gennaio su Sky Uno dalle 21.15, anche Cristina dovrà affrontare il menu tipico servito a Masterchef: la puntata si aprirà con la Mistery Box, una prova di cucina con ingredienti a sorpresa, se vincerà la sfida sarà avvantaggiata nell'Invention Test, la sfida di cucina a fantasia. Al termine di queste due fasi, ci sarà la prima prova in esterna: i 20 concorrenti verranno divisi a squadre capeggiate dal migliore dell'Invention Test e dovranno cucinare dal vivo per una serie di commensali. La squadra che perderà l'esterna andrà direttamente al Pressure Test, prova a tempo e a eliminazione: il peggior cuoco dovrà lasciare la MasterClass e posare il grembiule. Cristina sarà in grado di sostenere la pressione della cucina di Masterchef? Sarà in grado di confermare di sapere cucinare piatti all’altezza delle richieste dei giudici e di battere la concorrenza agguerrita degli altri chef amatoriali in gara?

