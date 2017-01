Che Dio ci Aiuti 4/ Anticipazioni e cast della nuova stagione della fiction di Rai1: Lino Guanciale ci sarà? (Oggi, 5 gennaio 2017)

CHE DIO CI AIUTI 4, TRAMA E CAST DELLA NUOVA STAGIONE DELLA FICTION DI RAI1: Che Dio Ci Aiuti 4 prenderà finalmente il via dopo oltre un anno di attesa. Elena Sofia Ricci si calerà nuovamente nei panni si Suor Angela per risolvere i suoi casi e continuare a tenere in ordine il suo Convento. Fin qui niente di nuovo se non fosse che la nuova stagione si aprirà proprio come si è conclusa ovvero con il matrimonio di Azzurra, ma come andrà a finire per lei visto che Lino Guanciale ha già confermato che non potrà essere presente in questa stagione? L'attore è diventato un vero e proprio gioiellino per la casa Rai, uno di quegli attori macina ascolti ma attualmente è molto impegnato tra teatro e tv e per questo ha rinunciato alla quarta stagione di Che Dio ci aiuti. Secondo quanto la stessa Elena Sofia Ricci ha dichiarato sembra che il matrimonio di Azzurra ci farà piangere, sarà per la commozione o per altro? Lino Guanciale prenderà parte alla prima puntata in onda domenica oppure no? Lo scopriremo solo alla fine di questo fine settimana che inizia domani.

CHE DIO CI AIUTI 4, TRAMA E CAST DELLA NUOVA STAGIONE DELLA FICTION DI RAI1: NUOVI MEMBRI IN ARRIVO - Domenica sera su Raiuno prende il via Che Dio ci aiuti 4 la nuova stagione della serie tv con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. Se da una parte sappiamo ormai che Lino Guanciale non sarà nella fiction, dall'altra sappiamo bene che ci saranno delle new entry a cominciare da Diana Del Bufalo. La famosa concorrente di Amici, all'epoca presentatasi come cantante, sa recitare e in questi anni è stata anche alla conduzione di Colorado. A partire da domenica si cimenterà nel suo nuovo ruolo di ragazza madre e di nuova abitante del Convento diretto dalla nostra amata suora, cos'altro accadrà e chi si unirà al cast a parte la ragazza di Amici? A lei si unirà anche Arianna Montefiori, nei panni della escort Valentina e Francesca Chillemi super confermata nei panni di Azzurra. Cosa ne sarà di lei?

