DORIAN GREY/ Su Rai 4 il film con Ben Barnes, Emilia Fox, Ben Chaplin e Colin Firth (oggi, 5 gennaio 2017)

DORIAN GREY, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 5 GENNAIO 2017: IL CAST - Dorian Grey, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 5 gennaio 2017 alle ore 22.40. Una pellicola del 2009 che va dal genere drammatico al thriller, passando pure per l'erotico e l'horror. La sua durata è di quasi due ore ed il cast è composto dal protagonista Ben Barnes che veste i panni di Dorian Grey. Insieme a lui recitano anche Emilia Fox, Ben Chaplin e Colin Firth. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DORIAN GREY, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 5 GENNAIO 2017: LA TRAMA - A Londra alla fine del 1800 arriva Dorian Gray, non ha mai conosciuto i suoi genitori visto che sono morti entrambi. Dorian fa diverse conoscenze come quella con il pittore gay Basil Hallward che decide di ritrarlo e di esporre tale ritratto e di Lord Henry Wotton. Il quadro realizzato piace e viene posto dallo stesso pittore al giovane Gray come il quadro rimarrà bello per sempre a differenza del ragazzo che dovrà invecchiare. Provocato dallo stesso Wotton, il ragazzo decide di voler rimanere giovane e così per realizzare questo suo desiderio vende l'anima al diavolo. Nel frattempo però si innamora di Sybil Vane e quando decide di sposarla viene fermato dallo stesso Wotton che lo porterà a tradire la sua amata con una donna di un bordello. Tale notizia porta alla morte di Sybil e Dorian viene a sapere dal fratello di lei, Jim, che la donna era pure incinta. Il quadro nel frattempo invecchia al suo posto e quando viene richiesto dal pittore Basil, Dorian deve sviarlo, nonostante i due abbiano un rapporto sessuale. Ciò però non frena il pittore che avrà modo di vedere i cambiamenti del ritratto e di cercare di frenare Gray che oramai impazzito uccide Basil. Con questo reato commesso, Dorian decide di partire accettando anche il rifiuto del suo amico Wotton in attesa di divenire padre. Dopo 25 anni poi lo stesso protagonista torna ed è l'unico rimasto giovane. Altri eventi ci saranno nella sua vita, come il tentato omicidio da parte del fratello pazzo di Sybil, ma il ragazzo si salva dichiarando che gli anni trascorsi fanno si da non poter essere chi dice Jim. Alla fine quest'ultimo avrà modo di appurare che Dorian sia ancora lui e nel tentare di ucciderlo sarà lui stesso a morire. Emily, figlia di Wotton, si innamora di Dorian ed anche quest'ultimo prova tale sentimento, il loro rapporto però è ostacolato da Wotton che capisce che qualcosa non va nel suo amico rimasto giovane. I due quindi scappano a New York ma Henry riesce in qualche modo a capire come risolvere il tutto e trova così il quadro di Dorian che ha subito i segni del tempo. Ne viene fuori una lite tra i due dove Dorian ed il suo quadro hanno la peggio, ne verrà fuori un incendio, ed a questo punto il ragazzo dichiara l'amore per Emily, che è arrivata sul posto. Essa tenta di liberarlo ma sarà Henry a frenare sua figlia nel folle gesto, che così vede come Dorian diventa vecchio fino a giungere alla morte. Il film volge al termine lasciando trapelare la possibilità che l'anima di Gray sia ancora nel quadro tenuto in cantina dal vecchio Henry.

© Riproduzione Riservata.