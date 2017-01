DRAGON BALL SUPER/ Anticipazioni 5 gennaio: Goku riesce a sconfiggere Lord Beerus. Ecco dove siamo rimasti

DRAGON BALL SUPER (5 gennaio 2017) - Oggi mercoledì 4 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Dragon Ball Super su Italia 1. La nuova serie del celebre cartone con protagonista Goku sta appassionando milioni di persone, che hanno riabbracciato, finalmente, i loro beniamini. Negli ultimi episodi abbiamo visto lo scontro tra Lord Beerus e Goku. Entrambi sono autentiche divinità delle arti marziali e continuano nel loro scontro. Un sogno per tutti coloro che desideravano rivedere Goku in azione. C'è un però. Tutti hanno mantenuto il loro doppiatore storico, eccetto il personaggio fondamentale: Goku. Perché?

DRAGON BALL SUPER, DOVE SIAMO RIMASTI (5 gennaio 2017) - La Terra è in grave pericolo. Le auree di Goku e Lord Beerus hanno raggiunto una potenza tale che, se entrambi scatenassero la loro reale potenza, iniziassero a fare sul serio in poche parole, l'intero Universo rischierebbe di essere spazzato totalmente via, compreso il pianeta Terra, che verrebbe distrutta nel giro di pochi secondi. Già durante la puntata odierna abbiamo visto Goku sventare la distruzione del pianeta Terra, quando già tutti ormai credevano che la fine fosse imminente, da Mr. Satan allo stesso Gohan, arrivato giusto in tempo per proteggere la sua Videl. Fortunatamente il padre (di tutti, possiamo dire) ha saputo allontanare la minaccia. Ad assumersi ogni responsabilità, positiva, della vicenda non poteva che essere Mr Satan, il quale si è autoconvinto che il potere del suo amore nei confronti della Terra è riuscito a scongiurare il pericolo.

Tale è la convinzione di Mr. Satan che ha ordinato alla sua segretaria di indire una conferenza stampa nelle prossime ore, nella quale racconterà durante i prossimi giorni cosa sia successo, sempre secondo la sua visione però, abbastanza distorta, dei fatti. Nel corso della puntata odierna Lord Beerus ha affermato che è sul punto di terminare la sfida poiché si è stancato di combattere con un semplice Sayan, pur riconoscendo a Goku il suo valore di combattente, anche perché 'erano 900 anni che Lord Beerus non si divertiva in questo modo' (cit.). Attenzione però, perché le parole di Lord Beerus non devono essere sottovalutate da Goku, il quale, almeno inizialmente, non si è accorto di aver perso definitivamente l'aurea di Super Sayan Gold, che ha conferito fino ad oggi il colore rosso ai capelli e all'aurea del marito di Kiki, anche lei, al fianco di Mr Satan eccetera, sulla Terra con il naso all'insù.

Qual è la conseguenza diretta di ciò? Tutti, da Junior a Kaioshin hanno pensato subito alla fine di ogni residua speranza di vittoria di Goku, dunque salvezza del genere umano. L'unico ad essere contrario a ciò è stato Vegeta, che con la forza del pensiero ha comunicato a Junior la sua convinzione, ovvero che in fin dei conti, anche se Goku ha perso la sua aurea, non cambierà di fatto nulla durante la parte finale dello scontro. È superfluo dire che Vegeta aveva ragione. A dimostrazione di ciò l'incredibile forza di Goku anche dopo essere regredito al livello 1 di Super Sayan, quello più semplice vale a dire. Perché? La spiegazione l'ha data direttamente Lord Beerus, il cui volto si è fatto ora più severo. Goku ha semplicemente assorbito l'aurea di Sayan Gold, è dentro di sé, anche se non si vede. Vegeta, questo, lo sapeva già. O almeno l'aveva immaginato.

© Riproduzione Riservata.