E SE FOSSE ANDATA DIVERSAMENTE?/ Su Canale 5 il film diretto da Dallas Jenksin (5 gennaio 2017)

E SE FOSSE ANDATA DIVERSAMENTE?, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 5 GENNAIO 2017: IL CAST - Giovedì 5 gennaio nel pomeriggio televisivo di Canale Cinque e per la precisione alle ore 16,45 viene mandato in onda il film di genere fantastico E se.. fosse andata diversamente? (titolo originale What if..). Una pellicola realizzata in lingua inglese nel 2010 frutto di produzione americana ed in particolare della casa cinematografica della Jenkins Entertainment con durata pari a circa 2 ore senza conteggiare le pause pubblicitarie per la regia di Dallas Jenksin. Nel cast del film sono presenti Kevin Sorbo, Kristy Swanson, Debby Ryan, Taylor Groothuis e John Ratzenberger.

E SE FOSSE ANDATA DIVERSAMENTE?, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 5 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo in una cittadina degli Stati Uniti d’America con un ragazzo di circa venti anni di nome Ben (Kevin Sorbo) che deve prendere una importante decisione che senza dubbio cambierà in meglio oppure in peggio la propria vita. Ben sta portando avanti una bellissima storia d’amore con la dolce Wendy (Kristy Swanson) ed è in procinto di scriversi all’università: deve valutare se seguire la sua fede cattolica iscrivendosi alla facoltà di Teologia oppure optare per la materia economica. Quest’ultima ai suoi occhi appare come la soluzione migliore per assicurarsi un futuro quanto mai appagante soprattutto da un punto di vista del conto in banca e così si iscrive alla Harvard Business School. Qui porta avanti un percorso formativo con i fiocchi riuscendo a laurearsi con il massimo dei voti e tanto di lodi. Naturalmente questa decisione rende il rapporto con Wendy troppo complicato ed infatti i due finiscono per lasciarsi. Quindici anni più tardi, la vita sembra sorridere al buon Ben che è diventato un vero e proprio asso della finanza capace di mettere su una straordinaria società che gli ha permesso di ottenere grande successo e premi. Inoltre, ha conosciuto una nuova ragazza che tuttavia è molto differente da Wendy: meno sentimentale e molto più attaccata alle cose materiali. Nonostante il rapporto ed il feeling non sia dei migliori, i due hanno deciso di convolare a nozze. Un giorno Ben si sta recando all’aeroporto ma durante il tragitto è vittima di un guasto meccanico alla propria auto che gli impone di fermarsi ad una piazzola di sosta. Preso atto dell’impossibilità di riparare il guasto, l’uomo non può fare altro che chiamare il soccorso. Poco dopo arriva uno strano meccanico dai modi di fare alquanto particolare il quale asserisce di essere stato mandato dal Signore allo scopo di fargli vedere come sarebbe stata la propria vita nel caso avesse deciso di seguire la chiamata del Signore: in particolare Ben sarebbe diventato un pastore della chiesa locale, avrebbe sposato la bella Wendy dalla quale avrebbe avuto due splendide figlie. Ben è affascinato dalla vita che avrebbe potuto avere e che è ancora a tempo di ottenere.

E SE FOSSE ANDATA DIVERSAMENTE?, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 5 GENNAIO 2017: CURIOSITA' - Il principale protagonista di questa divertente pellicola a stelle e strisce è l’attore e produttore cinematografico originario dello stato del Minnesota, Kevin Sorbo. Un interprete che in Italia è diventato particolarmente famoso grazie alla serie televisiva Hercules che lo vedeva nei panni del muscolo figlio di Zeus tra mille avventure, miti e leggende. Inoltre, ha vestito i panni del capitano Dylan Hunt nella serie Andromeda ed ha appassionato i propri fan con il film Kull il conquistatore diretto da John Nicolella. Al suo fianco in questa pellicola c’è l’attrice statunitense Kristen Swanson che è diventata famosa per essere stata la principale interprete del film Buffy l’ammazzavampiri oltre ad aver preso parte a diversi ottimi film come Big Daddy – Un papà speciale, Hot Shots! e The Phantom di Simon Wincer.

