EDOARDO TARANTINI/ Icona di purezza e talento

Ricordo, e ho avuto piacere di rivedere nei racconti dei migliori registi, che un tempo il talento si alimentava pagandolo quasi, con il sacrificio di chi non si arrendeva mai dinanzi alle peggiori delle sconfitte. Ricordo, che solo fino a qualche anno fa, per venire fuori in un mondo di “tutti uguali” occorreva davvero essere diversi, essere bravi da morire. Ricordo, che i bimbi sognavano di diventare attori, ed i grandi rincorrevano insieme a loro i sogni negli occhi pieni di avvenire. Oggi mi guardo intorno e questo non lo vedo più, mi intristisco nel constatare che sono più i genitori a voler mettere i figli in pasto a grandi mani e non i bambini carichi di voglia. Ma, c’è sempre un MA, che rende l’eccezione unica. Ecco, se io rinascessi, vorrei tutti i miei talenti di oggi, ma vorrei i sogni e la purezza di un bambino che ho conosciuto qualche tempo fa e che è rimasto nel mio immaginario di talento e bellezza ad ogni costo ma senza alcun compromesso.

Edoardo Tarantini ha solo 10 anni, ma signori miei, se voi lo guardaste negli occhi, ritrovereste quella naturalezza di un giovane Modugno e la determinazione ironica di un giovassimo Totò in tempi non sospetti. Io non ero nata , ma ho studiato la loro vita dal principio ad oggi, solo per cercare di capire cosa sia davvero la caparbietà pura di un talento senza maschere.

Se rinascessi attrice, io vorrei rinascere Edoardo. Impegnato in numerosi film, ma non sono qui oggi a tessere le lodi delle sue performance, per quelle vi basterà guardarlo al cinema. Sono qui invece ad innalzare la bravura che non scende a patti con i giri catastrofici e meccanici dei Social. Perchè il social è giusto anche per trovare l’amore, ma non lo è affatto per far conoscere un bambino come Edoardo Tarantini che si emoziona ad un casting, magari non lo passerà mai perché esisterà sempre il figlio di, o la mamma più “aperta” della sua che si presenterà in ogni occasione anche non invitata. Il social mostra, del talento, solo la parte migliore, anche quando esiste solo la parte senza talento, ma, prima o poi sentirete parlare solo di attori come lui, perché SONO attori non vogliono FARE gli attori.

