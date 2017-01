EMMA MARRONE / Adesso Live Tour, il concerto: scaletta e diretta, stasera torna la grande musica su Italia 1 (oggi, 5 gennaio 2017)

EMMA MARRONE, ADESSO LIVE TOUR OGGI 5 GENNAIO IL CONCERTO: SCALETTA E DIRETTA SU ITALIA 1 - Il prime time di oggi, giovedì 5 gennaio 2017, si aprirà con la grande musica di Emma Marrone e il concerto dell'Adesso Tour direttamente dal Mediolanum Forum di Assago. Per allestire il grande spettacolo lo staff del concerto è stato composto da un totale di 110 persone e, al fianco di Emma Marrone sono saliti sul palcoscenico con lei grandissimi musicisti che hanno reso il suo spettacolo ancor più suggestivo ed apprezzato dai fan. Oltre ad i musicisti che vi andremo ad elencare di seguito, anche un corpo di ballo di tutto rispetto formato da: composto da Daniele Sibilli, Gabriele Esposito, Anthony Donadio, Jonathan Gerlo con la supervisione della coreografa Macia Del Prete. Per quanto riguarda la band invece, troveremo stasera: Alex Torjussen (batteria), Ryan Haberfield (chitarra), Luca Visigalli (basso), Roberto Angelini (chitarra), Massimo Greco (tastiere), Arianna Mereu (cori) e Luca Mattioni (tastiere e synth) che si è occupato anche della direzione musicale. Lo spettacolo di Emma Marrone dal titolo "Emma Adesso" è stato co-prodotto dalla Fascino e F&P Group.

EMMA MARRONE, ADESSO LIVE TOUR: LA SCALETTA DEL CONCERTO AL FORUM D'ASSAGO DI MILANO: Adesso (ti voglio bene), Occhi profondi, L’amore non mi basta, Finalmente, Schiena, In ogni angolo di me, Io di te non ho paura, Calore, Per questo paese, Quando le canzoni finiranno, Che sia tu, Resta ancora un po’, In viaggio, Arriverà l’amore, Amami, Non è l’inferno, Cercavo amore, Argento adesso, La mia città, Facciamola più semplice, Il paradiso non esiste, Poco prima di dormire

EMMA MARRONE, ADESSO LIVE TOUR OGGI 5 GENNAIO IL CONCERTO SU ITALIA 1: TUTTI I NUMERI DEL SUCCESSO - Stasera, giovedì 5 gennaio 2017, la stagione di Italia 1 dedicata alla grande musica si aprirà con Emma Marrone. "Emma Adesso" è il nome del concerto di esordio che apre la nuova serie musicale della rete giovane Mediaset. Dopo Alessandra Amoroso che ha chiuso il 2016, ad aprire il nuovo anno ci penserà Emma. Direttamente dal Mediolanum Forum di Assago, dove ha debuttato l'Adesso Tour, Emma Marrone ci delizierà con oltre due ore di musica e ben 23 brani da eseguire live per il suo vastissimo pubblico di estimatori. "Adesso" ha segnato la grande svolta artistica di Emma che ha confezionato un lavoro interamente prodotto da lei insieme a validissimo Luca Mattioni. "Adesso" è stato certificato anche doppio disco di platino a testimonianza dell'enorme successo riscosso. Quali saranno i numeri di questo attesissimo show? Ve li dichiamo immediatamente a seguire! 23 brani in scaletta per un paio di ore di musica ed energia, ma non solo. 18 mq di palcoscenico ospiteranno Emma e la sua band insieme a 3 schermi led per un totale di 140 mq di superfice video.

EMMA MARRONE, ADESSO LIVE TOUR OGGI 5 GENNAIO IL CONCERTO SU ITALIA 1: AVRÀ LO STESSO SUCCESSO DELLA AMOROSO? - La stagione 2017 con la grande musica di Italia 1 si apre oggi con Emma Marrone. La cantautrice salentina ha salutato il 2016 portandosi nel nuovo anno un passato fatto di successi ed interminabili soddisfazioni. Questa sera, a partire dalle 21.10 infatti, si apriranno i battenti dell'Adesso Tour Live, il concerto dell'artista ed ex vincitrice di Amici 9 che farà impazzire tutti i suoi fan. Durante il corso del 2016, Emma ha voluto regalare ad i fan in attesa del Natale, proprio un doppio CD del suo fortunatissimo ultimo lavoro con all'interno anche un DVD live per regalare agli estimatori un vivo spaccato di ciò che è stata la sua musica durante il suo faticoso quanto gratificante tour. Dopo il Vivere a Colori Tour di Alessandra Amoroso, Italia 1 si conferma ancora una volta la rete giovane per eccellenza proponendo una nuova serata all'insegna della musica proveniente dai talent show. Anche Emma Marrone si porterà a casa la scorpacciata di ascolti tv che ha conquistato l'amica e collega Amoroso? Circa due ore di musica con 23 brani per una serata che – senza alcun dubbio – è già pronta a lasciare il segno.

