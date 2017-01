FABRIZIO CORONA / News, l’ex re dei paparazzi e Silvia Provvedi sono ufficialmente una coppia di fatto (Oggi, 5 gennaio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: L’EX RE DEI PAPARAZZI E SILVIA PROVVEDI SONO UFFICIALMENTE UNA COPPIA DI FATTO – Silvia Provvedi è diventata la donna più importante della vita di Fabrizio Corona. In attesa di scoprire cosa succederà il prossimo 25 gennaio, giorno in cui inizierà il nuovo processo a carico di Corona, Silvia Provvedi ha ottenuto il “foglio di convivenza” che la rende ufficialmente la compagna dell’ex re dei paparazzi e le permette di andare a trovare il fidanzato nel carcere di San Vittore con gli stessi diritti di un familiare. Come scrive Novella 2000 si tratta di una scelta condivisa dei due. Fabrizio Corona e Silvia Provvedi hanno scelto insieme di ufficializzare il loro rapporto diventando una coppia di fatto. Da tempo, del resto, la giovane brunetta de Le Donatella è diventata una presenza fondamentale nella vita di Corona. Silvia, infatti, da quando il fidanzato è tornato in cella, vive nella casa milanese di Fabrizio insieme alla sorella Giulia, si occupa della sua difesa incontrando i legali e si prende cura di Carlos, il figlio che Corona ha avuto da Nina Moric. E’ Silvia Provvedi, infatti, la persona che va a prendere Carlos a scuola, lo accompagna a casa della nonna e ad acquistare tutto ciò di cui ha bisogno. Nonostante sia giovanissima, dunque, Silvia Provvedi ha scelto di assumersi delle grandi responsabilità rendendola così la donna più importante della vita di Corona dopo sua madre.

© Riproduzione Riservata.