FEAR THE WALKING DEAD 2/ Anticipazioni puntata del 5 gennaio 2017: al via la nuova stagione della serie post-apocalittica, chi è Jack?

FEAR THE WALKING DEAD 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 5 GENNAIO 2017: LA SERIE - Al via nella prima serata di Paramount Channel di oggi, giovedì 5 gennaio 2017, la serie apocalittica Fear the Walking Dead 2, in prima Tv per le reti in chiaro. Andranno in onda gli episodi "Mostro" e "Tutti cadiamo a terra". In questo nuovo capitolo dello show ritroveremo il gruppo di Travis e Madison, interpretati rispettivamente da Cliff Curtis e Kim Dickens. Al loro fianco i figli, dietro cui troviamo il volto degli attori Frank Dillane (Nick), Alycia Debnam-Carey (Alicia) e Lorenzo James Henrie (Chris), oltre che a tutto il cast principale conosciuto finora. Una parentesi particolare va aperta per Henrie, che in questa nuova stagione avrà un ruolo ancora più determinante che nel precedente. Tutto il gruppo di sopravvissuti dovrà affrontare diverse difficoltà, che non riguardano necessariamente gli zombie, quando gli altri esseri umani. In uno scenario devastante come il mondo in cui vivono, è facile infatti che criminali, malintenzionati e invasati, creino diverso scompiglio. Nella prima parte della stagione, troveremo il gruppo a bordo della Abigail di Strand, alias dell'attore Colman Domingo, nel tentativo di trovare un porto sicuro. La situazione verrà tuttavia dirottata verso problemi maggiori, comportando anche una rottura all'interno del gruppo stesso. Se da un lato, infatti, Chris dovrà affrontare un crescendo di malvagità che sembra essere sempre esistita in lui, dall'altra Nick cambierà del tutto opinione sugli zombie quando incontrerà una donna in particolare, che lo convincerà della possiiblità che le creature non siano altro che un'avoluzione della specie umana. Discorso diverso invece per Ofelia (Mercedes Mason), che dopo aver perso la madre dovrà fare i conti con la possibilità di rimanere da sola al mondo. In Fear the Walking Dead 2 conosceremo altre new entry di questa stagione, alcune con un ruolo determinante per la vita dei protagonisti, come l'attrice Kim Dickens che sarà Luciana, una ragazza che intreccerà una relazione con Nick, e Paul Calderon che sarà invece una specie di santone con la convinzione di essere immune al morso degli zombie. Nel frattempo negli ultimi giorni, i fan del programma sono tutti in fermento a causa di una rivelazione del sito TvGuide, che ha pubblicato un'immagine inedita tratta dai nuovi episodi. In particolare la puntata di riferimento è la sesta, in cui vedremo Madison e Alicia come principali protagoniste. Nel video inedito, diventato virale fra gli appassionati, Madison rivela alla figlia di aver temuto di perderla in seguito al rapimento dei pirati. Nonostante lo show non sia riuscito ad eguagliare il successo della serie madre The Walking Dead, può contare comunque su un pubblico ben nutrito e desideroso di scoprire se i due mondi, un giorno, potranno mai unirsi. Un'ipotesi che era iniziata a circolare già durante la prima stagione e che per quanto probabile, sembra molto lontana dalle idee della produzione. Lo spinoff nasceva infatti per parlare di un arco temporale diverso rispetto all'apocalisse vissuta dal gruppo di Rick, interpretato dall'attore Andrew Lincoln. Niente è escluso, ma per ora non esistono conferme.

FEAR THE WALKING DEAD 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 5 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "MOSTRO" - Mentre Los Angeles viene messa a ferro e fuoco dai militari, Travis, Madison ed il resto del gruppo riescono a salpare sull'Abigail di Strand. A bordo tuttavia iniziano a crearsi diverse tensioni, a causa dell'eccessiva crudeltà di Strand. Quest'ultimo infatti rifiuta di salvare un gruppo di sopravvissuti, mentre Alicia scoprirà l'esistenza di un suo coetaneo grazie ad una comunicazione radio. Deciderà di tenere nascosto l'evento ai genitori, scegliendo di capire prima se potersi fidare del ragazzo misterioso. Jake vorrebbe infatti il suo aiuto per uscire da una situazione spinosa, ma Alicia avrà troppo timore di finire in trappola. Più tardi, il gruppo si ferma a causa di diversi erranti che si trovano in acqua, ma Nick decide di andare a perlustrare il relitto che si trova nelle vicinanze e scopre che il mezzo è stato colpito da numerosi proiettili.

FEAR THE WALKING DEAD 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 5 GENNAIO 2017, EPISODIO 2 "TUTTI CADIAMO A TERRA" - Travis ed il resto del gruppo si accorge che qualcuno li sta inseguendo e decidono di attraccare in un'isola nelle vicinanze per scoprire di chi si tratta. Strand sceglie comunque di rimanere a bordo assieme a Daniel e la figlia, mentre Travis e la sua famiglia trovano un'intera famiglia. Nick stringe particolarmente amicizia con i figli piccoli della coppia, da cui tuttavia scopre il piano del padre. George pensa infatti che non ci sia più nulla da fare e che l'unica soluzione sia che i propri familiari e lui stesso si suicidino. Madison cercherà di salvare almeno i bambini, ma dovrà fare i conti con una tragedia dietro l'altra.

