FROM PARIS WITH LOVE/ Su Rete 4 il film con John Travolta

FROM PARIS WITH LOVE, IL FILM IN ONDA OGGI SU RETE 4: IL CAST (5 GENNAIO 2017) - Su Rete 4, oggi 5 gennaio 2017, va in onda il film From Paris with love, film d’azione e spionaggio del 2010 diretto dal regista Pierre Morel nel 2010. La pellicola, una produzione francese, ha un cast di primo livello: John Travolta interpreta l’agente della CIA, Charlie Wax, accanto a lui, Jonathan Rhys Meyers, attore di film come Match Point e di serie tv di successo come i Tudor e Kasia Smutniak, l’attrice di origine polacche, ormai italiana d’adozione, compagna di Pietro Taricone, scomparso prematuramente per un incidente col paracadute. Il soggetto del film è del francese Luc Besson, che ne è anche produttore.

FROM PARIS WITH LOVE, IL FILM IN ONDA OGGI SU RETE 4: LA TRAMA (5 GENNAIO 2017) - Charlie Wax (John Travolta) è un agente dell'intelligence americana CIA, che si distingue rispetto ai suoi colleghi per via dei suoi atteggiamenti poco ortodossi, che, in più di un'occasione, gli sono costati un richiamo da parte dei suoi superiori. L'agente Wax, infatti, invece di trattare le situazioni con diligenza come previsto dal codice di condotta della CIA, finisce quasi sempre per irrompere nelle situazioni, anche in quelle più delicate, armato di bazooka. Al contrario di Charlie Wax, l'agente James Reese (Jonathan Rhys Meyers) ha invece dei modi pacati ed agisce osservando con la massima accuratezza il regolamento impostogli dal codice di condotta della CIA. L'agente Reese al momento lavora sotto copertura come assistente dell'ambasciatore statunitense nella capitale francese di Parigi, al fine di catturare i massimi esponenti di una delle organizzazioni criminali più pericolose del Pianeta, tra cui il trafficante cinese Wong. Tutto procede tranquillamente nella missione dell'agente Reese e, anche se ancora non ha scoperto niente di importante pare essere sulla strada giusta per catturare l'efferato criminale. Tuttavia, il quartiere generale della CIA decide di affidare all'agente sotto copertura un partner, ovvero l'agente Charlie Wax. Questa decisione metterà a repentaglio la missione dell'agente Reese: con i suoi modi rocamboleschi e poco pacati, Wax comprometterà la copertura di Reese e metterà in allerta i criminali cinesi. Questo causerà una lotta all'ultimo sangue tra i due agenti della CIA e i trafficanti di droga, che cercheranno di impedire a tutti i costi il loro arresto. Ma non solo: l'agente Wax metterà in serio pericolo non solo la vita dell'agente Reese, ma anche la sua relazione con la fidanzata Caroline (Kasia Smutniak). Oltre che arrestare i trafficanti cinesi, Charlie Wax ha un'altra missione da svolgere nella capitale francese: un gruppo di terroristi sta infatti pianificando di uccidere un politico statunitense a Parigi. I due protagonisti si troveranno quindi a dover affrontare non solo il gruppo di trafficanti cinese ma anche un'associazione terroristica internazionale che progetta di uccidere l'ambasciatore americano. Come se non bastasse, i due agenti della CIA verranno a scoprire che intorno a loro c'è una spia.

