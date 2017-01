GABRIELE / Prima sfida per lui, come se la caverà con la Mistery Box? (Masterchef Italia 6, oggi 5 gennaio 2017)

GABRIELE, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6 (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Giovedì 5 gennaio 2017 andrà in onda, su Sky Uno HD alle ore 21.15, la terza puntata della sesta edizione del programma culinario Masterchef Italia. La classe di Masterchef Italia 6, formata da venti elementi, è oramai costituita e con i grembiuli già pronti per essere allacciati. Potremmo gustarci le prime sfide culinarie, la prima eliminazione di questo 2017 che si appresta a proseguire. I giudici, molto severi e cattivi come tutti gli anni, non ammetteranno errori di alcuna tipologia: chi commette sbagli dovrà abbandonare la competizione. Rimarrà un solo concorrente, il più capace ovvero il vincitore al quale verrà attribuito il titolo di Masterchef. In questo articolo, in particolare, dedicheremo l'attenzione ad un concorrente specifica: Gabriele Gatti.

GABRIELE, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: DOVE SIAMO RIMASTI (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Gabriele Gatti è un architetto residente a Mondovì, in provincia di Cuneo, che però lavora a Torino. Appassionato di cucina, Gabriele sogna di potere unificare le sue due più grandi passioni: l'architettura e la cucina. Intervistato nel programma Masterchef Italia, Gabriele spiega che il suo sogno è quello di aprire un ristorante da lui progettato. La passione per la cucina lo segue da quando era solamente un bambino, essa è cresciuta pertanto insieme a lui. Se ha imparato a cucinare lo deve, soprattutto, alla sua famiglia ed a sua nonna dato che la aiutava a preparare i ravioli fatti in casa. Durante l'effettuazione delle prove a Masterchef Italia 6, Gabriele ha colpito molto i giudici per la sua balbuzia che comincia nel momento in cui si trova ad affrontare una situazione di stress. Generoso ed anche permaloso non è stato solo questo, evidentemente, a colpire i giudici: Gabriele, infatti, è riuscito a superare la prima selezione in assoluto, rientrando tra i primi trentacinque concorrenti. Riesce ad aggiudicarsi il grembiule, entrando a fare parte della classe di Masterchef Italia 6, mediante la preparazione di un filetto di maiale con senape e nocciole su un letto di cipolle, arance, pistacchi e crema di coste.

GABRIELE, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: IL GIUDIZIO DEI GIUDICI (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Come già accennato Gabriele Gatti, con la sua ricetta atta alla preparazione del filetto di maiale, è riuscito ad aggiudicarsi un posto nell'ambita classe di Masterchef Italia 6. Antonino Canavacciuolo, guardando il piatto preparato da Gabriele, afferma che se dovesse guardare solamente l'impiattamento direbbe no sicuramente. Lo chef dice si guardando al fatto che la carne è stata cotta intera e poi tagliata, sul momento, li davanti ed abbinata ad un agrume come l'arancia che conferisce l'acidità giusta. Durante la preparazione del fritto Gabriele è stato molto agitato, ma è riuscito ad aggiudicarsi in maniera definitiva un posto nel programma con la speranza di poter proseguire. In questa prima parte Gabriele Gatti è andato piuttosto bene e sicuramente la sua passione, la sua perseveranza e le sue ambizioni lo porteranno lontano.

GABRIELE, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COME SE LA CAVERA' NELLA PRIMA SFIDA? (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Questa sera, Gabriele ed i suoi compagni di avventura dovranno affrontare una nuova sfida. Si tratta della prima Mistery Box di questo nuovo anno: la sfida consiste nel preparare una ricetta, entro un tempo prestabilito, con ingredienti che rimangono ignoti sino al momento dell'apertura della scatola misteriosa. Gli ingredienti con cui Gabriele ed i suoi colleghi dovranno cimentarsi sono unicamente vegetariani. Il vincitore godrà di un vantaggio nell'Invention Test, che consiste nella realizzazione di una ricetta avendo a disposizione un ingrediente specifico. Il migliore potrà scegliere la formazione della propria squadra, con cui affrontare la sfida in esterna. Facciamo un grosso in bocca al lupo a Gabriele Gatti!

