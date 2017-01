GIGI D’ALESSIO E NOEMI/ Fan Caraoke, i cantanti ospiti della puntata: chi riuscirà ad incontrarli? (oggi, 5 gennaio 2017)

GIGI D’ALESSIO E NOEMI, FAN CARAOKE: I CANTANTI OSPITI DELLA PUNTATA SU RAI 1 (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Andrà in scena stasera, giovedì 5 gennaio 2017, un nuovo appuntamento con Fan Caraoke: la seconda serata di Rai 1 tornerà ad ospitare la musica, le sfide e il divertimento dello show che vede al centro celebri artisti e due conduttori (e autisti) d’eccezione, Giampaolo Morelli e Giulia Valentina. Come sempre, in una delle automobili ci sarà il Big della musica previsto dall’appuntamento, e dall’altra parte tre fans scatenati: solamente chi si dimostrerà il più grande conoscitore del suo beniamino - che viaggia a pochi metri di distanza - potrà avere l’occasione di conoscerlo dal vivo. Dopo le ospitate di Alessandra Amoroso, Zucchero, Nek, Emma e dei Negramaro (gli ultimi due proprio la settimana scorsa), questa sera al fianco dell’attore che ha dato il volto a L’Ispettore Coliandro ci sarà nientemeno che Gigi D’Alessio, reduce del Capodanno su Canale 5, e pronto a fare scintille insieme al suo conterraneo. In seguito, con Giulia Valentina andrà in scena invece Noemi. L’appuntamento con Fan Caraoke è previsto per le 23.20 sulla prima rete nazionale: chi non mancherà?

