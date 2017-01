GIULIA / La concorrente riuscirà a superare la Mistery Box? (Masterchef Italia 6, oggi 5 gennaio 2017)

GIULIA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6 (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - A Masterchef Italia 6 arriva Giulia, cuoca di Fermignano con una passione segreta per Joe Bastianich. Commerciante, 31 anni, Giulia è amante del fois gras e delle albicocche con il formaggio: la cucina è la sua passione ma non ha studiato, a Masterchef vuole acquisire le competenze tecniche che le mancano per diventare una grande chef e aprire un ristorante insieme al padre. Scopriamo tutto su Giulia.

GIULIA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: LA PASSIONE PER LA CUCINA (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Commerciante, 31 anni, Giulia vive a Fermignano, tra Pesaro e Urbino. E' la titolare di un negozio di articoli per bambini e gadget per la casa. La cucina è la sua passione: è stato il nonno paterno a insegnarle le basi che poi ha affinato cucinando per i genitori che lavoravano tutto il giorno. Il suo stile è la cucina tradizionale classica e quella marchigiana ma a Giulia piacciono anche i menù internazionale, ai quali apporta un tocco personale. I fornelli sono la sua arma di seduzione: a proposito, il suo uomo ideale è Joe Bastianich, maschio alfa dotato di sex appeal e spirito ironico. Grazie al montepremi in palio a MasterChef Giulia vorrebbe aprire un ristorante da gestire insieme a suo padre e seguendo le ricette della nonna. Se fosse un piatto sarebbe un piatto di tagliatelle o al massimo un piatto di pasta, l'ingrediente che non deve mai mancare nella sua cucina è l'olio, quello extravergine di oliva mentre l'alimento che tutti devono assaggiare almeno una volta nella vita per Giulia è il fois gras. La giovane commerciante adora abbinare le albicocche secche al formaggio: un mix inedito pieno di gusto e sapori diversi. Per Giulia il giudice più cattivo di tutti è Antonino Cannavacciuolo che reputa molto esigente mentre Carlo Cracco fa il duro all'apprenza eppure sotto sotto è un buono dal cuore tenero.

GIULIA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA CI ASPETTIAMO DA LEI? (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Questa sera ci sarà la prima Mistery Box della sesta edizione del talent culinario: una scatola con ingredienti a sorpresa attenderà i 20 concorrenti che dovranno utilizzarli tutto per comporre un piatto inedito. Il vincitore della Mistery Box otterrà un bonus per l'Invention test, prova di fantasia nella quale gli aspiranti cuochi dovranno inventare di sana pianta una ricetta e sottoporla ai giudici. Il vincitore di questo esame avrà la possibilità di diventare il capo di una delle due squadre che andrà in esterna. Durante l'esterna i concorrenti cucineranno come se fossero in un vero ristorante e riceveranno dei voti: la squadra peggiore finira al Pressure Test e uno degli chef verrà eliminato dai giudici.

