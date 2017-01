GINA LOLLOBRIGIDA / Malore per l'attrice, ricoverata in ospedale: entra in trend topic su Twitter grazie al sostegno dei fan (oggi, 5 gennaio 2017)

GINA LOLLOBRIGIDA, MALORE PER L'ATTRICE RICOVERATA A ROMA: ENTRA IN TRAND TOPIC SU TWITTER GRAZIE AL SOSTEGNO DEI FAN (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - E' finita in trend topic Gina Lollobrigida che è stata ricoverata oggi a Roma per un malore. La famosissima attrice è stata vittima di una brutta influenza che si è trasformata in una polmonite assai pesante. Questo ha portato il pubblico subito a inondare il social network dell'uccellino blu con tantissimi messaggi di sostegno. Gina Lollobrigida appartiene a quella schiera di attori indimenticabili che hanno fatto la storia del cinema italiano. E' per questo che l'italiano ha legato ricordi, emozioni e parole alla sua immagine e ai suoi film. E' così che un malore improvviso può destare il parere nazionale e portare in molti a cercare di far arrivare un messaggio a un'attrice che sta lottando per continuare il suo percorso già reso eccelso da doti con cui non tutti possono nascere. Clicca qui per tutti i tweet nei confronti di Gina Lollobrigida.

GINA LOLLOBRIGIDA, MALORE PER L'ATTRICE RICOVERATA A ROMA (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Paura per Gina Lollobrigida, l'attrice di 90 anni che è stata ricoverata due giorni fa a Roma al Campus Biomedico a causa di un malore. Sembra che la donna abbia avuto un attacco di polmonite e che il ricovero si sia reso necessario: per adesso non si hanno notizie più certe ma c'è grande paura per Gina Lollobrigida che comunque non perde la sua consueta energia. Proprio come Al Bano dopo l'infarto che lo ha colto prima del concerto di Natale, Gina Lollobrigida ha fatto sapere tramite il suo ufficio stampa che sta bene e pronta a rimettersi presto in piedi. "Gina non si sente una vecchia - ha detto l'addetta dell'ufficio stampa al Corriere della Sera - è una donna piena di energia... solo un paio di settimane fa era a raccontarsi a Domenica live da Barbara d’Urso!". Insomma, tanta paura per Gina Lollobrigida ma sembra che il peggio sia passato e che per l'attrice non ci sia nulla da temere.

GINA LOLLOBRIGIDA, MALORE PER L'ATTRICE: LA LUNGA CARRIERA DELLA DONNA PIÙ AMATA D'ITALIA (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Nata nel 1927, Gina Lollobrigida è una delle attrici più amate d'Italia, nonché una delle donne considerate tra le più belle al mondo. La sua carriera inizia quasi per caso, quando un amico la convince a partecipare a Miss Roma: arriverà seconda, mentre avrà il terzo posto a Miss Italia. La sua carriera al cinema inizia nel 1946, anno in cui ottiene un ruolo in Aquila Nera: da lì la sua vita è stata tutta in discesa, e ha ottenuto decine di parti in tantissimi film, uno che ha avuto più successo dell'altro. La sua ultima apparizione al cinema risale al 1997, ma il suo talento e il suo nome ancora riecheggiano a livello mondiale ed è impossibile incontrare anche solo una persona che non sappia chi sia Gina Lollobrigida. L'attrice ha vinto un Golden Globe per il film Torna a settembre, due Nastri d'argento e sette David di Donatello. Vive a Roma, ha un figlio, un nipote, ed è divorziata; nonostante le voci di presunti matrimoni segreti, non si è mai più risposata.

