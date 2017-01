IL CLIENTE/ Da oggi al cinema il film diretto da Asghar Farhadi con Shahab Hosseini (5 gennaio 2017)

IL CLIENTE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL REGISTA (5 gennaio 2017) - Oggi, giovedì 5 gennaio 2017, nelle sale cinematografiche italiane uscirà il nuovo film Il cliente. Si tratta di una pellicola realizzata tra Iran e Francia e dalla durata di poco superiore alle due ore. Di genere drammatico, il film è stato prodotto tramite l'agenzia francese Arte France Cinéma e l'indiana Farhadi Film Production, con la distribuzione curata dalla Lucky Red. La regia e la sceneggiatura sono state affidate ad Asghar Farhadi, che nel 2012 ha conquistato il Premio Oscar e il Golden Globe per il miglior film straniero grazie a Una separazione, il suo lavoro di maggior successo sotto tutti i punti di vista. Può vantare anche un Orso d'Oro al Festival di Berlino e un David di Donatello. Anche Il cliente ha raggiunto grandi soddisfazioni, vincendo i premi per la miglior sceneggiatura e l'interpretazione maschile al Festival di Cannes.

IL CLIENTE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (5 gennaio 2017) - La fotografia è stata gestita da Hossein Jafarian, mentre del montaggio se n'è occupato Hayedeh Safiyari. Il cast vede la presenza di Shahab Hosseini, interprete molto popolare in patria che molto spesso ha lavorato sotto la direzione di Farhadi. Tra i suoi titoli più noti, vanno menzionati About Elly, Una separazione e Fratello Khosrow, oltre all'apprezzata serie televisiva Shahrzad. Con lui ha recitato la collega Taraneh Alidoosti, che ha esordito sul grande schermo a soli diciassette anni con I'm Taraneh, 15 e si è confermata grazie a Shirin, About Elly e Modest Reception. Il parterre di attori è completato da Babak Karimi e Mina Sadati.

IL CLIENTE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (5 gennaio 2017) - Ispirato liberamente al romanzo di Arthur Miller ''Morte di un commesso viaggiatore'', Il cliente si focalizza sui coniugi Emad e Rana. I due devono lasciare la loro abitazione a Teheran a causa di problemi strutturali all'edificio e devono trovare una nuova sistemazione. Marito e moglie lavorano come attori proprio nella commedia di Miller e un loro collega li aiuta a trovare una nuova casa che possa soddisfarli. Un giorno, nel loro appartamento piomba un cliente dell'inquilina precedente, che aggredisce Rana. Emad vuole trovare quest'ultimo e farsi giustizia senza l'aiuto delle forze dell'ordine locali.

