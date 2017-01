IL SEGRETO/ Anticipazioni: un uomo incappucciato minaccia Eliseo, chi si nasconde dietro la maschera? (Oggi, 5 gennaio 2017)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 5 GENNAIO 2017: CHI E' L'UOMO INCAPPUCCIATO? - Non ci sarà più tempo da perdere per i Santacruz se vorranno liberarsi di Eliseo una volta per tutte. Sarà per questo che nell'appuntamento odierno con Il Segreto, Severo e Carmelo continueranno a tramare alle spalle del losco individuo per trovare un metodo per allontanarlo per sempre dal complicato paesino spagnolo, lasciando campo libero alla felicità di Sol e di Lucas. Nel frattempo, il marito di Sol si troverà in una situazione particolarmente complicata quando un uomo incappucciato lo fermerà a La Quinta Miel e gli ordinerà di sparire. Chi si nasconderà dietro a tale cappuccio? Si tratterà forse di un membro della famiglia Santacruz, stanco di dover convivere con un simile personaggio? Il più determinato a tal proposito sarà proprio Carmelo, convinto che proprio Eliseo abbia avuto un ruolo attivo nell'incidente che ha causato la sua infermità. E' forse lui l'uomo che si presenterà davanti al Villaverde?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 5 GENNAIO 2017: BOSCO DISPERATO! - Il Segreto tornerà oggi pomeriggio su Canale 5 chiarendo le conseguenze della discussione tra Bosco e Berta. Convinto che la balia nasconda qualcosa, il figlio di Pepa le chiederà delle spiegazioni non trovandosi di fronte a nessuna spiegazione concreta. Anziché spiegare la verità sulle manipolazioni di Donna Francisca, Berta si limiterà ad affermare di essere stata incastrata, senza aggiungere niente di più. Mauricio, che avrebbe dovuto seguire la coppia in questo loro incontro clandestino, perderà le loro traccie senza sapere come si sia evoluto tale appuntamento. La consapevolezza che Berta non sia più quella di un tempo renderà Bosco molto confuso al punto tale da correre in cerca di aiuto da parte di una delle poche persone che gli ha sempre teso una mano nel momento del bisogno. Sarà per questo che entrerà di nascosto alla tenuta di Santacruz e chiederà aiuto a Severo. Nonostante i recenti dissapori, il fidanzato di Candela gli tenderà una mano?

