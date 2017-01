IN NOME DEL POPOLO ITALIANO/ Su Iris il film con Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman, alla regia Dino Risi (oggi, 5 gennaio 2017)

IN NOME DEL POLOPO ITALIANO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 5 GENNAIO 2017: IL CAST - In nome del popolo italiano, il film in onda su Iris oggi, giovedì 5 gennaio 2017 alle ore 21.00. Un lavoro cinematografico italiano del 1971, con la regia di Dino Risi, nel cast è possibile apprezzare due grandi attori del cinema, entrambi indimenticabili, Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman, accanto a loro figurano anche gli attori italiani Franco Angrisano, Checco Durante, Renato Baldini, Pietro Tordi e l'attrice francese Yvonne Furneaux. Il film è di genere drammatico e dura circa cento minuti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IN NOME DEL POLOPO ITALIANO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 5 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Mariano Bonifazi (Ugo Tognazzi) è un magistrato di Roma che svolge il suo lavoro con serietà e dedizione. Ormai la corruzione dilaga in ogni campo, in special modo nella pubblica amministrazione, Bonifazi ne è consapevole e questo stato di fatto lo amareggia e lo ripugna. Nel corso di un'indagine, volta a scoprire le cause della morte di Silvana Lazzorini (Ely Galleani), il giudice ha motivo di pensare che l'industriale Renzo Santenocito (Vittorio Gassman) sia coinvolto nella dinamica del delitto. L'imprenditore tenta inutilmente di depistare le indagini e di corrompere Bonifazi, subito dopo pensa di costruirsi un alibi per la serata in cui è morta la ragazza e dichiara di averla trascorsa in casa, in compagnia del padre. Questi però si rifiuta di testimoniare il falso e il giovane Santenocito, prima che Bonifazi venisse a chiedere la conferma del suo alibi, provvede a far rinchiudere il vecchio genitore in un centro di salute mentale. Si procura quindi un altro falso testimone, le cui dichiarazioni lo scagionerebbero completamente da qualsiasi coinvolgimento. Santenocito ha sottovalutato le abilità del magistrato che, dopo aver smascherato il falso testimone, ordina subito l'arresto del noto industriale. Per caso si ritrova tra le mani il diario di Silvana, la ragazza morta e, leggendone alcune pagine, il giudice istruttore si rende conto che Santenocito non è l'autore del delitto, dagli scritti della povera ragazza infatti emerge la sua intenzione di suicidarsi, per una delusione d'amore, in più sulla pagina del diario è segnato il nome esatto del farmaco usato da Silvana per togliersi la vita. Intanto la capitale festeggia la vittoria calcistica della nazionale italiana che ha battuto la squadra inglese. Proprio sul finire di quella giornata tanto gloriosa per gli sportivi, Bonifazi giunge purtroppo ad un'amara conclusione: distruggere il diario e trascinare comunque Santenocito in tribunale. Colpire per una volta il marcio che c'è nella società attraverso la condanna del potente imprenditore che, se pur non colpevole per la morte di Silvana, rappresenta nella sua persona i peggiori vizi dell'italiano corrotto.

