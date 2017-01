INTO THE BADLANDS / Anticipazioni puntata del 5 gennaio 2017, al via la serie action con Daniel Wu. : qual è il segreto di M.K.?

INTO THE BADLANDS, ANTICIPAZIONI DEL 5 GENNAIO 2017: LA SERIE - Al via nella seconda serata di Paramount Channel di oggi, giovedì 5 gennaio 2017, la serie Into the Badlands, in prima Tv per le reti in chiaro. Andrà in onda il primo episodio, intitolati "La fortezza". Lo show colpirà di sicuro gli appassionati di action ed adventure, grazie alla presenza degli autori Miles Millar e Alfred Gough, che abbiamo conosciuto per la serie TV Smallville. In questo loro nuovo progetto li ritroveremo invece alle prese con feudi, baroni e battaglie. A guidare le gila della trama un guerriero ed un ragazzo che attraversano i vari territori, vivendo delle avventure e ingaggiando battaglie. A rendere più elettrizzante il tutto, una buona dose di intrighi e misteri tutti da risolvere. Quest'universo rivoluzionato dagli eventi e corroso dalle guerre, apparirà al primo sguardo come un Giappone feudale con le gerarchie, gli schiavi, la povertà. Dall'altra parte, lo stile di ripresa rimanda inevitabilmente al fumetto e ad inquadrature coreografiche, che incideranno anche sui personaggi. Un potente mix che unisce passato e futuro, senza considerare lo stile western che aleggia fra duelli mortali e faide familiari. Ispirata al classico cinese Journey to the West (Il viaggio in Occidente, ndr), la trama non verrà incentrata nel passato, ma ci trasporterà invece all'interno di un mondo post apocalittico del futuro. Daniel Wu sarà Sunny, il fedele guerriero di Quinn, il barone più potente di tutti i territori conosciuti. Esperto di armi e arti marziali, ha la fama di essere il più pericoloso guerriero che ci sia in circolazione. Al suo fianco troveremo il diciannovenne Aramis Knight e Sarah Bolger, che abbiamo conosciuto in The Lazarus Effect, oltre in Once Upon a Time nelle vesti di Aurora. Presente inoltre il neozelandese Marton Csokas, già conosciuto per la sua interpretazione di Celebord nella saga Il signore degli Anelli.



INTO THE BADLANDS, ANTICIPAZIONI DEL 5 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "LA FORTEZZA" - Regent Sunny, un guerriero altamente qualificato al servizio del barone Quinn inizia a combattere contro alcuni nomadi per salvare un misterioso ragazzo. M.K. nasconde tuttavia un oscuro segrto che riguarda il suo passato. Una volta riportato al Forte, la situazione precipita con un altro tirocinante. MK perde infatti il controllo, come se fosse posseduto ed uccide il rivale. Intanto, Sunny scopre cch eil pendente di M.K. ha la stessa immagine impressa in una bussola che possedeva durante l'infanzia. Decide quindi di saperne di più riguardo alla città che si trova al di là delle Badlands, ma deve trovare al più presto una via d'uscita. Senza considerare che Veil annuncerà di essere rimasta incinta di lui.

