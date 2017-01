IRON MAN 3/ Su Cielo il film con Robert Downey Jr. e Guy Pearce, alla regia Shane Black (oggi, 5 gennaio 2017)

IRON MAN 3, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 5 GENNAIO 2017: IL CAST - Iron man 3, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 5 gennaion 2017 alle ore 21.15. La pellicola d'azione ha ottenuto un grande successo che ha fatto si di fare dei sequel, questo è il terzo capitolo della saga americana ed è stato diretto da Shane Black ed in quasi due ore e mezza di pellicola, si potranno ammirare i vari effetti speciali realizzati. Nel cast ci sono diversi attori hollywoodiani conosciuti, come il protagonista Robert Downey Jr nei panni di Tony Stark, non mancano poi le interpretazioni di Guy Pearce che è Aldrich Killian, William Sadler invece ha il ruolo di mattherw Ellis, Gwyneth Paltrow, sarà Virginia Pepper Potts, e Don Cheadle vestirà i panni di James Rhodes ed anche War machine. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IRON MAN 3, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 5 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Durante un party del 1999 si parlò di un siero che cura le lesioni invalidanti, questo pensiero torna nella mente del protagonista Tony Stark. Quest'ultimo soffre di insonnia e arriva anche al litigio con la sua amata Virginia Potts per il continuo costruire di armature di Iron Man. Un evento che poi scatena la ira di Tony è quando il terrorista Mandarin ferisce gravemente un suo collaboratore e così lo sfida pubblicamente. Il terrorista si vendica distruggendo la villa di Malibù del ricco Stark, nel frattempo però un altro attacco arriva anche a casa di quest'ultimo che riesce a scappare appena in tempo. Tutti lo credono morto ma lui avvisa la sua donna e nel frattempo si fa aiutare da un astuto bambino, scopre così che c'è un siero che iniettato fa esplodere le persone. Oltre a ciò riesce a scovare anche il nascondiglio di Mandarin scoprendo anche la sua vera identità, ossia l'attore Trevor Slattery, ma capisce poi che in realtà il vero terrorista è Aldrich Killian. Quest'ultimo riesce a catturare Stark ed anche ad iniettare alla sua amata il siero, ma il bravo eroe scappa ed insieme all'amico James Rhodes percepisce che Mandarin vuole rapire il Presidente degli Stati Uniti. Le sue intenzioni riescono ad esaudirsi dove i due eroi possono limitarsi a salvare il resto degli innocenti presenti sull'Air force one, poi si dividono i compiti. Stark andrà a salvare la sua amata mentre Rodhes sarà impegnato a salvare il Presidente Ellis, ma per essere più forti, lo stesso Iron Man chiama a sè le sue armature che sono guidate da Jarvis. Nel frattempo il presidente viene salvato mentre Virginia cade nel vuoto ma si salva e ciò le permette di uccidere Killian imprigionato in un armatura del suo amato Tony. A questo punto sia il vicepresidente che l'attore Slatter finiscono in manette e Stark per dimostrare quanto amore prova per la sua donna, fa si che Jarvis distrugga le armature da lui create. Oltre a ciò però lo stesso Iron Man riesce anche ad eliminare il siero dal corpo di Virginia, ciò avvicina il film alla fine. Prima che esso finisca del tutto però c'è ancora tempo di assistere ad una scena, ovvero il risveglio di Bruce Banner, il dottore in questione si era addormentato mentre ascoltava il racconto dell'amico Tony gli stava dicendo.

