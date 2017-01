JOE BASTIANICH / Il giudice che lancia i piatti che ha il cuore tenero, cosa farà nella puntata di oggi? (Masterchef Italia 6, oggi 5 gennaio 2017)

JOE BASTIANICH, COSA È SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE, TRA ANANAS GRIGLIATE E GREMBIULI TROPPO SPORCHI (oggi 5 gennaio 2017): Questa sera torna Joe Bastianich a Masterchef Italia 6, su Sky uno, il giudice più sexy della televisione torna a spaventare i concorrenti. Nell'ultima puntata di Masterchef Italia 6 l'esercito di cuochi dilettanti che aveva passato il Live Cooking delle pre-selezioni si è dato battaglia per conquistare un posto nella MasterClass. Chef maschi, femmine, giovani e meno giovani hanno cucinato come se non ci fosse un domani, nel tentativo di convincere Joe Bastianich, Carlo Cracco, Antonino Cannavacciulo e Bruno Barbieri a dare loro il tanto desiderato grembiule.

Dopo un'ora e mezza ai fornelli, 20 di loro ce l'hanno fatta e sono entrati nella Masterclass del 2017. Joe Bastianich è stato protagonista di un simpatico siparietto con uno degli aspiranti chef quanto è toccato cucinare a Daniele, mammo disoccupato e casalingo disperato di origini sarde. Il giovane papà ha strappato un sorriso all'imprenditore italo-americano ma non il grembiule: Joe lo ha bacchettato per la presentazione del piatto: a suo giudizio c'era troppa acqua. Ma soprattutto Bastianich ha rimproverato Daniele per la sua mancanza di cattiveria: il ristoratore di New York si è chiesto se un papà casalingo potesse avere le giuste motivazioni per vincere Masterchef Italia 6 e alla fine ha detto no, ma il si degli altri tre giudici ha comunque permesso a Daniele di accedere alla prima puntata. Joe ha sentenziato che i suoi colleghi avevano sprecato un grembiule con Daniele. Nella scorsa puntata a Bastianich spetta il compito dell’assaggio dei piatti cucinati con preparazione alla griglia, tipo di cottura congeniale a lui, americano e per il quale non ha intenzione di accontentarsi o fare sconti ai concorrenti che ambiscono a un posto in pedana. Ai concorrenti in gara non ha intenzione di perdonare nulla, neanche l’aspetto con il quale si presentano all’assaggio. Marco, infatti, viene rimproverato da Joe Bastianich, per il grembiule completamente sporco, dopo una battutina, ormai consueta, sui suoi insuccessi con le donne, Bastianich gli intima di presentarsi più in ordine la prossima volta, una bella doccia fredda per il manager, che però viene graziato dal giudice. A Elena invece, fa notare che le sue origine potrebbero costituire un vantaggio per lei, in una prova come questa, Bastianich infatti, ricorda che Elena viene da una famiglia di macellai, vantaggio effettivo dato che anche lei passa. Un americano come lui, poi, non poteva non venir conquistato da un ananas grigliato, ingrediente preparato da Marco, proprio con questo obiettivo, un rischio che si è assunto per convincere Bastianich, che però ha delle aspettative altissime, su l’ananas grigliato, che deve essere perfetto, così deve essere se ha deciso di regalargli un posto in pedana.

Joe Bastianich è l'unico non cuoco all'interno della giuria di Masterchef Italia 6 eppure questo non squalifica i suoi giudizi professionali: titolare di decine di ristoranti tra l'Italia e l'America, già giudice di altre edizioni di Masterchef Italia e America e fondatore di ben tre aziende vinicole, l'imprenditore newyorkese anche quest'anno sfoggia cattiveria mista a ironia nei suoi giudizi. Pungente, sarcastico, intransigente e a tratti anche intollerante, Joe non valuta soltanto i piatti e i cuochi che li hanno preparati ma cerca di andare oltre, provando a capire se il concorrente avrà davvero un futuro nel mercato del lavoro. La sua interpretazione delle prove è da vero addetto ai lavori: si interroga sulle chance di successo degli aspiranti chef oltre la Masterclass, provando a indovinare il loro destino. Ecco perché non concede seconde possibilità e non ammette errori: per Bastianich c'è il gioco il futuro dei provetti cuochi, non solo la vittoria nelle puntate televisive.

